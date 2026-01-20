Los Reyes visitan este martes la zona del siniestro ferroviario de Adamuz y a los heridos en Córdoba

Sus Majestades los Reyes, Don Felipe de Borbón y Doña Letizia Ortiz, llegan a la catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio para asistir al responso por Su Alteza Real la Princesa Doña Irene de Grecia. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitan este martes la zona del accidente ferroviario en las vías de Adamuz y a los heridos que se encuentran hospitalizados en la capital cordobesa, así como a los afectados que están en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba. Ya son 41 personas las fallecidas en este siniestro, por el que hay decretados tres días de luto oficial en el país.

En dicho centro, los Reyes mantendrán un encuentro con los psicólogos y sanitarios que atienden a los familiares de las víctimas, mientras que en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba visitarán a los heridos y sus familiares, según ha avanzado Casa Real, todo ello con una agenda que va desde las 12,20 a las 14,50 horas.

El Rey se ha mantenido informado, desde que se produjo el siniestro, en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, según informó Zarzuela. Los Reyes expresaron su pésame a través de redes sociales.

La tragedia se ha producido coincidiendo con el funeral en Atenas de la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía fallecida el jueves pasado. Hasta la capital helena se han desplazado tanto los Reyes como sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

En este sentido, para estar este martes en Córdoba los Reyes han adelantado su regreso desde Atenas y no han participado en la recepción tras al funeral en la catedral metropolitana y el entierro en el cementerio real de Tatoi.

Además, como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, se ha cancelado la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo este martes.