Los reyes visitarán este martes Jaén para conmemorar el 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad

Archivo - Los Reyes Felipe y Letizia en una imagen de archivo de su visita a Bailén en 2018 - FRANCIS J CANO (EUROPA PRESS) - Archivo

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI y la reina Letizia visitarán este martes la ciudad de Jaén en el marco de los actos organizados para conmemorar el 1.200 aniversario de su capitalidad. Con este motivo, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha publicado un bando animando a la ciudadanía a darles "una cálida bienvenida" en la que será su primera visita conjunta a la capital jiennense como reyes de España.

La visita de los reyes estaba prevista para el 29 de abril de 2025, pero en aquella ocasión hubo que suspenderla como consecuencia del 'apagón' que dejó a oscuras a todo el país. En aquel momento, los reyes se comprometieron a volver y once meses después, en la ciudad está todo preparado para recibir a los monarcas.

La visita real comenzará a las 12,15 horas en la plaza de Santa María donde los monarcas tienen previsto visitar el Ayuntamiento de Jaén. Serán recibidos por el alcalde de Jaén, Julio Millán, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otras autoridades. Tras saludar a la corporación municipal, está previsto que los reyes firmen en el libro de honor y salgan a saludar desde el balcón.

Una vez concluida la visita al Ayuntamiento, los monarcas se trasladarán a pie al recién remodelado Salón Mudéjar, donde a las 13,15 horas, visitarán la exposición sobre el 1.200 aniversario de la capitalidad.

La última parada de la visita real será a las 14,00 horas en los Baños Árabes, que el pasado año cumplieron el 40 aniversario del Premio Europa Nostra por su rehabilitación y recuperación. Se trata de unos baños del siglo XI, únicos en Occidente por su tamaño y por su excelente estado de conservación, que están situados bajo el Palacio de Villardompardo.

VISITAS REALES

La primera vez que actuales monarcas visitaron en pareja la ciudad de Jaén fue como Príncipes de Asturias en enero de 2008 cuando inauguraron el Nuevo Teatro Infanta Leonor. Ahora, 17 años después regresan como reyes de España a la capital del Santo Rostro para conmemorar sus 1.200 años de capitalidad. Precisamente, Felipe VI ostenta la presidencia de honor de la comisión organizadora para la conmemoración de este 125 aniversario.

No obstante, han sido varias la visitas que Felipe VI ha realizado a la ciudad de Jaén en solitario. En diciembre de 2017, el monarca inauguró el Museo Íbero de Jaén. En, abril de 2019 volvió a pisar el Teatro Infanta Leonor para clausurar el II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja. Por último, en septiembre de 2021, Felipe VI visitó Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines.

En lo que respecta a la provincia, los reyes de España visitaron Bailén en julio de 2018 con motivo del 210 aniversario de la de la victoria de España ante las tropas francesas.