Rocío Díaz afea al Gobierno que lleve "una década sin producir" VPO en Andalucía frente a 15.775 creadas por la Junta

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo, a 16 de mayo de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido este jueves que la Junta de Andalucía ha conseguido "acabar con la parálisis" en materia de vivienda que había en 2019, así como multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas (VPO) con respecto al periodo anterior, impulsando 15.775 viviendas protegidas (VPO) durante el Gobierno de Juanma Moreno, y frente a la gestión del Partido Socialista que lleva "una década sin apenas construir VPO e incluso sin planes de vivienda aprobados". Además, ha puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz continúa redoblando esfuerzos, con la puesta en marcha de un Decreto-ley con el objetivo de 20.000 viviendas protegidas y con medidas para facilitar el acceso a la vivienda a 200.000 andaluces en cuatro años.

En respuesta a las declaraciones ofrecidas por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la consejera ha recriminado que debido a la gestión ofrecida por el PSOE durante su mandato en la Junta, Andalucía ha estado "una década sin apenas construir viviendas protegidas e incluso sin planes de vivienda aprobados". Asimismo, ha Díaz ha afeado al Gobierno su "incumplimiento sistemático" de "promesas de viviendas" durante los ocho años de mandato de Pedro Sánchez, poniendo como ejemplo las 183.000 viviendas de hace tres años, y una Ley Estatal que, a su juicio, "reduce la oferta, aumenta la ocupación y la inseguridad jurídica de los propietarios".

"El Gobierno de Juanma Moreno habla con realidades, no con promesas incumplidas. Ahí están las 15.775 viviendas protegidas impulsadas, cuatro veces más que en etapas socialistas, gracias a nuestras políticas de ampliar la oferta, los incentivos fiscales en materia de vivienda y el aumento, año tras año, del presupuesto, que ahora es tres veces mayor que el que nos encontramos en 2018", ha defendido Rocío Díaz, pidiendo a su vez al Gobierno central que "dejen de vender" como propios los 1.200 millones del nuevo Plan Estatal de Vivienda, porque "no lo pone sólo el Estado".

En este sentido, la titular andaluza de Fomento ha explicado que bajo este contexto, Andalucía multiplicaría por seis su esfuerzo económico y aportaría casi la mitad de esos fondos. "No es bueno ese afán del PSOE de apropiarse de todo, cuando son partidas cofinanciadas y las políticas de vivienda son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía", ha aseverado Díaz, criticando también que "no hay boicor" a la Ley Estatal de Vivienda.

A su juicio, no se aplicarán las medidas intervencionistas de esta ley, a pesar de que "son potestativas para las comunidades autónomas" como la declaración de zonas tensionadas. "Frente al intervencionismo socialista nosotros promovemos que haya más vivienda a precio asequible", ha concluido la consejera.