Rocío Díaz insta a Montero a aclarar si dejará su acta en el Congreso o si "Andalucía es su segundo plato"

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la comisión de Fomento este jueves. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha instado este jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a aclarar si dejará su acta en el Congreso de los Diputados, cuestionando si estará en la comunidad "a tiempo parcial" o si Andalucía será para ella "un segundo plato".

Así lo ha manifestado la consejera durante su intervención en la comisión parlamentaria de Fomento, al responder a una pregunta del Grupo Popupar sobre las futuras actuaciones previstas en la carretera A-378, que conecta los municipios de San Martín de la Jara y Osuna, en la Sierra Sur de Sevilla.

Durante la pregunta, la parlamentaria popular Ana Chicano ha subrayado que la futura candidata "hace propaganda barata" al "pasearse los fines de semana" y "sacar su pancarta". "Y luego, al final, ni siquiera le reclama a su compañero ministro, el Señor Puente, la conexión ferroviaria de Málaga", ha añadido.

Ante esto, Díaz ha cuestionado si la vicepresidenta del Gobierno va a dejar su acta en el Congreso, al tiempo que ha señalado que "muchos andaluces" quieren conocer "cuáles son las intenciones" de la dirigente socialista respecto a su posible candidatura en Andalucía y ha defendido que la comunidad "no está para ningún tipo de experimento", sino para contar con responsables públicos "comprometidos a tiempo total y absoluto" con Andalucía.