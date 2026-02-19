RTVA firma un convenio con la Plataforma Andaluza del Voluntariado para "difundir la labor voluntaria en la comunidad"

El director general de Canal Sur, Juande Mellado, y el presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Armando Rotea - RTVA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Canal Sur, Juande Mellado, y el presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Armando Rotea, han firmado un acuerdo este jueves para "difundir la labor voluntaria en la comunidad", así como "promover la figura del voluntariado". En el acto ha estado presente Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Según ha informado la cadena en un comunicado, RTVA se hará eco de las acciones que desarrolle la Plataforma Andaluza de Voluntariado a través de los espacios informativos generalistas y especializados de la cadena.

Con el objetivo de visibilizar y dar difusión al colectivo del voluntariado en Andalucía, el director general de Canal Sur y el presidente de la Plataforma han suscrito este jueves un convenio de colaboración con una vigencia prevista de dos años.

De esta forma, la radio y televisión públicas se harán eco de las acciones, campañas de sensibilización y demás actividades encaminadas a promover el voluntariado en Andalucía.

Asimismo, se promoverá también el reconocimiento de la figura del voluntariado, parte fundamental a la hora de hacer frente a situaciones extremas que requieren la participación de personal preparado para atender situaciones de emergencia, "como ha sido el caso del accidente ferroviario en Adamuz o las inundaciones recientes en Andalucía", ha señalado Juande Mellado.

En este sentido, el director general de Canal Sur ha adelantado que, con motivo del Día Internacional de los Voluntarios el 5 de diciembre, se organizará una actividad conjunta que contribuya a visibilizar la actividad que se realiza desde la Plataforma.

Por su parte, Armando Rotea ha puesto en valor la importancia de este convenio, que supone "un refuerzo de las propuestas y la misión de nuestra entidad, contribuyendo a que las personas que quieran hacerse voluntarias en Andalucía conozcan lo que hacemos".

Con más de 25 años de vida, la Plataforma Andaluza de Voluntariado alberga en la actualidad a más de 600 entidades de toda Andalucía, con más de 150.000 personas voluntarias realizando tareas en los 13 ámbitos de acción que marca la Ley.

En el marco del Plan de Responsabilidad Social Corporativa, Canal Sur mantiene una política activa de convenios de voluntariado y colaboración con diversas ONGs y entidades sociales. La empresa pública andaluza renueva periódicamente alianzas con organizaciones para difundir situaciones de vulnerabilidad y fomentar la participación.