Santiago (IU) avisa de "los peligros de la prioridad nacional" y de la corrupción si gobierna la derecha en Andalucía

Archivo - Enrique Santiago en la sede provincial de IU en Córdoba. - IU - Archivo

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha querido llamar "la atención" este martes sobre "los peligros que abre la política de prioridad nacional" a la que ha venido aludiendo el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía de cara al 17M, Manuel Gavira, en cuanto a que se atenderá a "los andaluces primero" en los servicios públicos, si gobierna Vox en Andalucía con el PP, sobre cuya "corrupción" ha avisado también Santiago.

En este sentido y en rueda de prensa en la sede provincial de IU en Córdoba, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados se ha preguntado "¿qué va a ocurrir cuando instalen esta política de prioridad en Extremadura?", en ese caso, "¿los andaluces que residan en Extremadura van a verse marginados o no van a poder acceder a servicios públicos hasta que los extremeños, por ejemplo, sean atendidos" primero.

También ha lanzado Enrique Santiado la pregunta que de qué ocurrirá con "los andaluces que habitan en la Comunidad de Madrid o en Cataluña", en cuanto a si "¿van a verse también apartados de la utilización de servicios públicos hasta que los ciudadanos nacidos en Madrid o nacidos en Cataluña sean atendidos?".

Por eso, Santiago ha querido "advertir de la locura de esta política claramente discriminatoria", argumentando que "los servicios públicos deben atender a todas las personas y por eso todas las personas, incluso los extranjeros que están en situación irregular" en España, "pagan impuestos, porque todo el mundo paga el IVA o las tasas".

Con todo ello, según ha asegurado Santiago, PP y Vox, con sus pactos de gobierno ya cerrados en Extremadura o Aragón "están copiando además las mismas políticas desastrosas que llevó adelante desde el inicio de su mandato" presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues el "América primero de Trump lo han traducido en nuestro país como la prioridad nacional".

En opinión de Santiago, "detrás de esta imitación de las políticas de Estados Unidos por parte del PP y de Vox" está la advertencia de que, "si gobiernan, van a recortar los servicios públicos y van a continuar bajando impuestos a los más ricos", y para justificar "este recorte de los servicios públicos y esta bajada de impuestos, que hace imposible que funcionen los servicios públicos", quieren "responsabilizar a los que menos tienen", a "los extranjeros que llegan a nuestro país, y que son imprescindibles para combatir la despoblación y para garantizar el desarrollo económico, como saben perfectamente los empresarios", sobre todo en el sector agrario y en la hostelería.

En contraposición, según ha señalado Enrique Santiago, desde Por Andalucía, y en concreto su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, "ha lanzado una propuesta sumamente importante", la de "recaudar 1.000 millones de euros más para fortalecer esos servicios públicos que el Partido Popular y Vox quieren reducir a su mínima expresión".

CORRUPCIÓN DE LA DERECHA

Pero es que, además, según ha afirmado el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, "el verdadero problema de un gobierno de la derecha es que florece la corrupción", pues "sus gobiernos descansan sobre la corrupción", como se está "viendo estos días en el juicio del caso Kichen, donde un inspector jefe de policía, el señor Morocho, ha relatado claramente cómo los jefes policiales puestos por indicación de la cúpula del Ministerio de Interior del Partido Popular, en primer lugar bloqueaban su trabajo, impidiéndole investigar la corrupción del Partido Popular de los papeles de Bárcenas".

A ello se suma, según ha añadido, que "también ha relatado cómo la cúpula del Ministerio del Interior, en otro caso gravísimo de corrupción, puso en marcha una operación para destruir las pruebas y para bloquear la acción de la justicia, para impedir que la justicia pudiera investigar, y quedan muchos más casos de los que aún no hemos conocido cuál es el alcance de la corrupción del Partido Popular, por ejemplo el caso Montoro".

Así, cuando desde el PP anuncian "que van a bajar los impuestos a quienes más tienen, hay que acordarse del caso Montoro", pues el que fuera ministro de Hacienda con los presidentes del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, "redujo sustancialmente los impuestos a los grandes beneficios de las grandes empresas, previo pago", porque Cristóbal Montoro "cobraba por leyes que eliminaban los impuestos a las empresas que más ganaban en nuestro país".

Todo ello ha llevado a Santiago a asegurar que "el dinero que se recauda, cada vez menos, según las políticas del Partido Popular y de Vox, no va a ser utilizado para reforzar los servicios públicos". De hecho, "en Andalucía vemos cómo se transfiere sistemáticamente a empresas privadas de amigos de los gobiernos" de la derecha.

Por otro lado, el portavoz de IU en el Congreso ha expresado su "solidaridad" con los activistas Saif Abukeshek y Thiago Ávila, lamentando que, tanto el "hispano palestino", como el brasileño, están "encarcelados en Israel" y "se enfrentan, no solamente a los malos tratos y torturas que están padeciendo, sino a un procedimiento judicial que podría incluso llevar hasta una condena a muerte, a la vista de los cargos que han presentado" contra ellos por supuesto "apoyo al terrorismo", siendo "sorprendente que, ni PP, ni Vox, hayan abierto la boca" para "criticar este secuestro" o la situación del pueblo palestino.