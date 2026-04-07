Sanz asegura que las reclamaciones "no son una novedad" y recalca el "derecho" a denunciar de las afectadas del cribado

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en una atención a medios en Motril (Granada). - ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS

MOTRIL (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que las reclamaciones al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no son una novedad" en la Administración sanitaria y ha recalcado el "derecho" de las afectadas por los fallos del programa del cribado de cáncer de mama a llevar sus quejas ante los tribunales.

Así lo ha señalado Antonio Sanz en declaraciones a los medios con motivo de una visita a las obras en el hospital de Motril (Granada). El consejero de Sanidad ha insistido en que su prioridad como gestor sanitario es "trabajar por la salud de las mujeres" de manera que "no voy a matizar lo que es un derecho" de cualquier ciudadano, en alusión a las primeras denuncias que llevarán las afectadas ante los tribunales.

El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, anunciaba este pasado fin de semana que demandará al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados para que indemnice a Anabel, una de las afectadas por la crisis de los cribados del cáncer de mama en la comunidad autónoma andaluza.

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, recogida por Europa Press, el abogado señalaba que hay 160 reclamaciones patrimoniales presentadas en la actualidad, así como "unas 50 o 60 en manos de las propias mujeres pendientes de su presentación, y unas 40 o 50 aproximadamente pendientes de estudio y confirmación".

Por este motivo, Jiménez aseguraba que van a comenzar a presentar demandas judiciales "toda vez que la Junta no atiende el requerimiento alguno ni atiende a darnos otro tipo de solución". En contexto, relataba que el caso de Anabel fue el primero que se presentó, hace "más de seis meses", al tiempo que valoraba como "curioso" que es el único en el que no han recibido "absolutamente ningún requerimiento". En este sentido, sostenía que el Gobierno andaluz no ha requerido "ningún papel" para su caso.

"Visto lo visto, presentaremos las demandas judiciales una vez vayan venciendo siempre y cuando la administración no produzca o no genere otro plazo", agregaba, mientras que estimaba que a finales de abril-mayo estarán en condiciones de presentar "una tras otra". "También es cierto que aun presentando todas las demandas es que no dejan de acudir diariamente reclamaciones de este tipo. Todos los días hay alguna nueva", aseguraba.