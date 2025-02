CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha sostenido este jueves que ha quedado "comprobado" que la convocatoria de reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este pasado miércoles día 26 de febrero "no era más que una trampa" en la que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha intentado colar lo que ella rechazó cuando era consejera" andaluza de Hacienda.

Así se ha pronunciado el consejero a preguntas de los periodistas en una atención a medios para presentar la musealización del dormitorio del reconocido como 'padre de la Patria andaluza', Blas Infante, en su casa natal, en Coria del Río (Sevilla), y al hilo de dicha reunión del CPFF, de la que los consejeros autonómicos de Hacienda del PP se marcharon cuando se iba a abordar la propuesta de condonación de la deuda de las comunidades autónomas planteada por el Ministerio que dirige María Jesús Montero.

Antonio Sanz ha remarcado que la actual ministra, cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, decía sobre la condonación "lo contrario" que ahora como miembro del Gobierno, de forma que "el 30 de mayo del año 2018, en el Parlamento", María Jesús Montero "dijo que no vamos a compartir una propuesta que se hiciera sobre condonación de deuda por mucho que beneficiara a Andalucía".

El consejero de la Presidencia ha agregado que, con su posicionamiento en el CPFF, "Andalucía demostró que no vamos a ser cómplice de las cesiones del Gobierno de (Pedro) Sánchez al independentismo catalán", y ha sostenido que la propuesta de condonación de deuda "sólo se ha tomado pensando en el mantenimiento del sillón" del actual jefe del Ejecutivo, y en "la defensa de los intereses del independentismo frente al resto de comunidades autónomas".

Frente a ello, Antonio Sanz ha querido dejar claro que "Andalucía va a seguir defendiendo una financiación justa para todos los andaluces y, por tanto, un nuevo sistema de financiación autonómica que nos permita salir de la infrafinanciación" con la que deja de ingresar "1.500 millones de euros" al año, según ha insistido en criticar.

El consejero de la Presidencia ha insistido en defender que "ha quedado al descubierto la trampa" del Ministerio de Hacienda, y que Montero "ha intentado colar a todas las comunidades autónomas lo que ella rechazaba cuando era consejera de Hacienda", cuando "rechazaba aceptar una posible propuesta sobre condonación y dijo que el debate de la financiación autonómica era insustituible, se hiciera cualquier propuesta que se hiciera".

Antonio Sanz se ha preguntado cómo puede la también secretaria general del PSOE-A "venderse" y "traicionar a Andalucía pactando con el independentismo, incluso llevándose la contraria a sí misma de lo que decía en el 2018", y le ha acusado de pretender "una tomadura de pelo".

Dicho esto, el consejero ha reiterado que "Andalucía no va a ser cómplice de las cesiones que el Gobierno de Sánchez está haciendo al independentismo catalán", y ha manifestado que "estamos cansados de que se utilice a las comunidades autónomas para blanquear los pactos que se firman con el independentismo".

"La ministra Montero ha ido directamente a la condonación de la deuda porque es lo que le ha impuesto el independentismo catalán, y quiere obligarnos a comunidades autónomas que no tenemos un problema de deuda", se ha quejado también el consejero de la Presidencia, que en esa línea ha subrayado que desde la Junta de Andalucía "no hemos reclamado nunca la condonación de la deuda", porque esta comunidad "no tiene un problema de deuda", sino "de infrafinanciación por culpa también del PSOE", que en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno "pactó con el nacionalismo radical" para reformar el sistema de financiación, ha añadido.

Antonio Sanz ha subrayado que desde la Junta de Andalucía "vamos a seguir defendiendo la reforma del sistema de financiación" y la puesta en marcha de "un fondo transitorio para resolver esa infrafinanciación que nos quita 1.500 millones de euros todos los años", y ha aseverado que "eso sí es defender a Andalucía", mientras que "lo que está haciendo la señora Montero es tomar el pelo, es traicionar a Andalucía" y "contradecirse a sí misma, porque claramente se ha quedado al descubierto que lo de ayer (este miércoles) era una pantomima exclusivamente para sostener el Gobierno de Sánchez a cambio de una nueva cesión de privilegios al independentismo catalán", ha sentenciado para concluir el consejero de la Presidencia.