Montero defiende que la condonación de deuda "no puede sustituir" la reforma de la financiación que sigue "promoviendo"

MÁLAGA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que el debate sobre la propuesta de condonación de deuda que ha trasladado a las comunidades autónomas "no puede sustituir" al de la reforma del modelo de financiación autonómica que su departamento sigue "promoviendo".

Así lo ha apuntado la ministra en una atención a medios tras presidir en Málaga el acto de homenaje y reparación al joven malagueño Manuel José García Caparrós, que murió asesinado por la Policía Armada de un disparo el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza.

María Jesús Montero se ha pronunciado así en respuesta a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que este pasado miércoles se aprobó dicha propuesta de condonación de deuda pese al plante de los consejeros autonómicos del PP, que abandonaron el encuentro cuando se iba a abordar ese punto.

María Jesús Montero ha aseverado que "mienten a sabiendas" quienes "dicen que el planteamiento que hace el Ministerio de Hacienda es que este debate" de la condonación de deuda "sustituya" al de la reforma del sistema de financiación, y al respecto ha señalado que por parte de su departamento están "pendientes de recibir las aportaciones" que se hagan a "la última propuesta" que el Ministerio envió sobre la reforma del sistema, para lo que hay de plazo "hasta el 14 de marzo", según ha aclarado.

La ministra de Hacienda ha defendido así que los debates sobre la condonación de deuda y la reforma del sistema "son complementarios", y ella se mantiene en la idea de que "un debate no puede sustituir a otro", y ella defiende "la condonación de la deuda", al tiempo que está "promoviendo una reforma del sistema de financiación".

"Lo que pasa es que el Partido Popular tiene tantos modelos de sistema de financiación como comunidades autónomas donde gobierna", ha apostillado María Jesús Montero, que ha defendido también que, como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía --cargo que dejó en 2018 para convertirse en ministra del ramo-- como ahora al frente de la cartera de Hacienda en el Gobierno, está "de acuerdo" con "la quita de deuda, porque creo en las autonomías, y hay comunidades autónomas que no pueden salir a los mercados a financiarse, y si no hay autonomía financiera no hay autonomía política", ha agregado.

De igual modo, la vicepresidenta primera del Gobierno ha acusado a los representantes del PP de estar "permanentemente haciendo del agravio" su "discurso político", porque "no tiene proyectos" ni un "modelo para impulsar un sistema de financiación" o una "condonación de deuda".

El PP "no tiene proyecto de país, y a lo que se opone es siempre a cualquier iniciativa que marca este Gobierno", ha zanjado María Jesús Montero.