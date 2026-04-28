El SAS acumula otros 20.500 actos médicos suspendidos por la huelga médica, con un impacto de 6,8 millones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en el V Congreso de Vacunación en Andalucía (Andavac) en Granada. A 28 de abril de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

ALBOLOTE (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, acumuló este pasado lunes otras 15.862 consultas externas suspendidas, 3.716 pruebas diagnósticas y 922 intervenciones quirúrgicas sin hacer --con un impacto económico de 6,8 millones de euros-- como consecuencia de la nueva jornada de huelga médica para protestar por el Estatuto Marco que impulsa el Gobierno de España.

Este martes, el seguimiento del paro ha sido de un 19,94% en Andalucía. Por provincias, en Almería, ha sido del 23,50%; en Cádiz, del 20,54%; en Córdoba, del 12,59%; en Granada, del 19,58%; en Huelva, del 26,49%; en Jaén, del 12,55%; en Málaga, del 20,16%; y en Sevilla, del 22,59%, según los datos oficiales ofrecidos por el SAS.

"Sólo este lunes, el impacto económico estimado de la jornada de huelga ascendió a 6,8 millones de euros, teniendo en cuenta la actividad no realizada en los distintos niveles asistenciales", ha detallado el consejero Antonio Sanz, a preguntas de los periodistas en un acto en Albolote (Granada). Sanz ha recriminado la "incapacidad negociadora" de la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Los médicos --ha sostenido-- llevan meses pidiendo que se siente a negociar un Estatuto Marco que refleje la realidad de la profesión y el único movimiento que hemos visto por parte del Ministerio ha sido echar las culpas a las comunidades autónomas". "La ministra no tiene interés en encontrar una solución. De hecho, diría que tiene un interés político por no encontrarla porque quien sufre la huelga son las comunidades autónomas", ha sentenciado.

Para Antonio Sanz, esta actitud es de "una irresponsabilidad mayúscula porque las consecuencias de su dejación de responsabilidades es un daño difícil de reparar al sistema sanitario que perjudica claramente a los ciudadanos". Ante esto, ha vuelto a reclamar que dimita y "deje paso a otra persona que tenga voluntad de encontrar una solución".

"Está haciendo un daño muy grande a la sanidad. Pregunten a los ciudadanos que sufren las consecuencias de la suspensión de intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnósticas", ha apostillado. La suspensión de la actividad asistencial se ha traducido en Andalucía en la suspensión de una media de 50.000 actos sanitarios cada día de huelga, según el consejero. En total, con las distintas convocatorias de huelga ya son alrededor de 816.000 los actos asistenciales afectados, con un impacto económico de 118 millones de euros.

"Le hemos mandado una carta, se lo hemos dicho en la reunión del Comité Interterritorial directamente y ahora se lo vuelvo a pedir: ministra, dimita y deje hueco a quien tenga voluntad real de encontrar una solución. Una vez más, muestro mi respaldo a los médicos. Sólo desde el diálogo, con capacidad de escucha y voluntad para negociar se logran los acuerdos, como estamos logrando en Andalucía", ha remarcado Sanz.

Frente a la "incapacidad negociadora de la ministra", el consejero ha puesto como ejemplo el pacto para la contratación de personal a través de la bolsa de empleo del SAS. "Ésta es la forma de trabajar del Gobierno de Andalucía: desde el diálogo, la voluntad de alcanzar acuerdos y la estabilidad. Con la mano tendida a los profesionales y a sus representantes para lograr mejoras que beneficien a todos", ha concluido.