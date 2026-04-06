La Seguridad Social gana 50.543 afiliados en marzo en Andalucía y cierre el mes con 3.558.969

Archivo - Un persona entrando en una oficina del (SEPE) en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ganó en el pasado mes de marzo un total de 50.543 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa una subida del 1,44% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 3.558.969 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este lunes.

Comparado con el mismo mes del año pasado, el incremento de la afiliación en la Andalucía es del 2,63%, con un aumento de 91.147 cotizantes. Así, en términos absolutos, es la segunda región donde más sube la afiliación en marzo a nivel interanual, solo por detrás de la Comunidad de Madrid (con 112.598 cotizantes más).

La subida de la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales ha venido acompañada en Andalucía de un descenso mensual del paro de un 1,50%, con 8.836 parados menos y hasta los 579.638 desempleados.

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en febrero en Andalucía se ha caracterizado por una subida en siete de las ocho provincias. De esta manera, la única que registró descensos fue Jaén, con 12.434 cotizantes menos (-4,85%). En contra, subieron en Huelva, con 23.216 cotizantes más (+9,68%); Málaga, con 14.307 (+1,95%); Cádiz, con 9.229 (+2,21%); Sevilla, con 8.683 (+1,04%); Granada, con 3.408 (+0,92%); Almería, con 3.070 (0,90%) y Córdoba, con 1.064 (0,34%).

En términos interanuales, las ocho provincias han visto escalar su cifra de afiliados a la Seguridad Social, liderando la lista Málaga, con 26.842 afiliados (+3,73%). Detrás se sitúan Sevilla, con 18.532 (+2,24%); Cádiz, con 10.190 (+2,45%); Granada, con 8.154 (+2,22%); Córdoba, con 7.665 (+2,48%); Jaén, con 7.646 (+3,24%); Almería, con 6.228 (+1,85%) y Huelva, con 5.889 más (+2,29%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento del empleo el mes pasado es el mayor en un mes de marzo de toda la historia y sitúa el número de afiliados medios en cifra récord para este mes, con 21.882.147 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 21,9 millones de personas desde el día 16 al 30 de marzo.

En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado 524.501 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 80.274 afiliados (+0,4%), lo que llevó al sistema a superar por primera vez los 22 millones de ocupados, con un total de 22.010.532 cotizantes, 523.579 más que en marzo de 2025.

"Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Antes de las 9.00 horas, que es cuando el Ministerio publica los datos, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado en sus redes sociales que España había alcanzado los 22 millones de ocupados en marzo por primera vez en su historia, sin precisar que se trataba del dato desestacionalizado. El anuncio lo ha hecho vestido con una camiseta de la selección española de fútbol, con el número 22 a la espalda, como guiño a los 22 millones de ocupados.

LA HOSTELERÍA TIRA FUERTE DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 194.217 afiliados medios en marzo (+1,07%), hasta un total de 18,39 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 14.920 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.429.534 personas. En comparación con marzo de 2025, hay 40.286 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 79.701 nuevos ocupados (+5,6%), seguido de actividades administrativas, con 17.206 nuevos cotizantes (+1,2%), y de la construcción, que sumó 17.156 afiliados medios (+1,7%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.895 altas (+0,6%) y en el del Hogar, 3.886 bajas (-1,1%).

En el mes de marzo se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie, además de récord en afiliados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez.