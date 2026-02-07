Seis carreteras autonómicas siguen cortadas en Córdoba como consecuencia de las lluvias y vientos

Archivo - Trabajadores realizan tareas de conservación de carreteras en Córdoba, en imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado de que el número de vías la Red Autonómica de Carreteras cortadas en la provincia de Córdoba como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de la borrasca Leonardo asciende en la mañana de este sábado a seis.

Además el departamento de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en la provincia, mantiene cortado el "tráfico peatonal" del Puente Romano de Córdoba.

Según ha detallado el Gobierno andaluz, la carretera A-333, del PK 30+700 al 46+500 y en el PK 47+00, entre Iznájar y Priego de Córdoba, está cortada por desprendimientos y por un salto de agua. En el pk 47 se ha producido un desprendimiento del carril derecho que se evalúa.

Por otra parte, la A-4154, en Priego de Córdoba, del Pk 54+300 al 40+000 se mantiene cortada por un desprendimiento bajo calzada, deslizamiento de talud y caída de árboles. La A-3131, en el PK 15+400, en la zona de Lucena, concretamente en el tramo entre Jauja y Badolatosa, está cerrada por el deslizamiento de talud.

Asimismo, la EF-A-331, del PK 0 al 3+225 (Rute), está restringida al tráfico por el desprendimiento de talud; se trata de una carretera descatalogada con poca incidencia de tráfico.

También está cortada la A-3125, del pk 8 al 26, en Baena, por inundación de la vía, incluyendo el acceso a Torreparedones, mientras que la A-431R2, de la A-431 a Posadas, lo está a la altura del el pk 28+060 (arroyo Guadalbaida).

CORTES PARCIALES

Hay cortes parciales por otro lado en la A-3150, en el pk 8, en Palma del Río, por deslizamiento de un terraplén que ha obligado a cortar el carril derecho. En A-339, en el pk 11, también por deslizamiento de talud, está afectado el carril lento en dirección a Priego de Córdoba y Cabra, poco antes de llegar al emplazamiento de Santa Rita, en término de Carcabuey.