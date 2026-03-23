Seis detenidos por robos en comercios de la zona centro de Córdoba

Un agente y un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a seis personas por la supuesta comisión de varios delitos de robo con fuerza perpetrados en diversos establecimientos comerciales de la zona centro de la ciudad, en el marco de un dispositivo de seguridad especialmente establecido para la prevención de los robos con fuerza en los comercios que se producen desde mediados del mes pasado. El juez ha acordado el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, fruto de la investigación, los agentes identificaron y localizaron al presunto autor de los robos cometidos en dos heladerías, en un local de moda, en un supermercado y en un centro estético del centro.

Al respecto, el 'modus operandi' del detenido era acceder al interior forzando o fracturando la persiana metálica, para, una vez dentro, apropiarse de varios artículos. El arrestado fue puesto a disposición judicial, que acordó su ingreso en prisión provisional. Las pesquisas continúan abiertas a fin de esclarecer la posible vinculación del investigado en otros ilícitos similares.

El pasado mes se produjo un robo con fuerza en una maquina de 'vending' de un local de la misma zona. Realizadas las gestiones pertinentes, se identificó y detuvo a los dos presuntos responsables, quienes habían forzado una de las máquinas del lugar. Así, hurtaron de su interior todos los productos expuestos a la venta y la quedaron inutilizada para su uso, teniendo un valor superior a los 2.000 euros.

Durante la madrugada del pasado sábado, mientras que varios agentes realizaban sus funciones de seguridad ciudadana, observaron a tres personas que caminaban en actitud sospechosa por las calles del centro, por lo que los agentes comenzaron a seguirles, siendo sorprendidos cuando uno de ellos accedió al interior de uno de los locales situado en las inmediaciones del Ayuntamiento mientras los otros dos vigilaban desde el exterior.

Así, fueron interceptados por los agentes, quienes localizaron entre sus pertenencias un cajetín de caja registradora, dos botellas de bebidas alcohólicas precintadas y dinero en efectivo, siendo detenidos por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.

DISPOSITIVO ACTIVO

Entretanto, la Policía Nacional mantiene activo un dispositivo de seguridad diseñado específicamente para la prevención de los robos con fuerza en los comercios de la zona centro, incrementando la presencia policial e intensificando el Plan Comercio Seguro, en el que participan funcionarios del área de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial de la Comisaría Provincial.

Además, la Policía Nacional recomienda a los comerciantes adoptar determinadas medidas de seguridad en sus establecimientos, como el cierre hermético de puertas y ventanas, la instalación de sistemas de alarma conectado a una central receptora de alarmas y el dispositivo de las recaudaciones diarias en entidades bancarias.