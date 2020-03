Seis sindicatos reclaman equipos de protección ante el coronavirus para los empleados de los centros de menores

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, SAF, Iiniciativa Sindical Andaluza y Ustea han rubricado un manifiesto conjunto para reclamar urgentemente el suministro de equipos de protección individual (EPI) para el personal y el refuerzo de la vigilancia en los Centros de Protección de Menores de gestión directa, así como la implantación de protocolos de actuación ante la crisis del Covid-19.

Estos sindicatos representativos de la Administración General de la Junta de Andalucía han reclamado en una nota que "el colectivo de trabajadores de los 18 Centros de Protección de Menores y uno de Internamiento de Menores Infractores de la Junta de Andalucía, a la vista del interés de estos así como de las personas usuarias que atienden, necesitan de forma urgente disponer de medios de protección para continuar con el cuidado de los menores en dichos centros".

Los seis sindicatos autores del manifesto han denunciado que actualmente "los centros se encuentran en una situación muy complicada, agravada por los problemas que genera la coyuntura actual" y han explicado que al problema sanitario generalizado "hay que sumar el problema socioeducativo y de contención que implica, debido a las características de los menores de mayor vulnerabilidad, lo que supone un sobreesfuerzo de la plantilla".

Los sindicatos han puesto de manifiesto que "las plantillas han decaído en efectivos motivado por la aplicación de la normativa de personal sensible" y ha augurado que "no es descartable que se produzcan más bajas por infestación", por lo que han reclamado "la aplicación del procedimiento de cobertura urgente de puestos para dotar las plantillas que se están quedando bajo mínimos por las bajas de personal sensible".

"Ante el avance de la enfermedad y para quienes siguen estando en sus puestos de trabajo es imprescindible el suministro de Equipos de Protección Individual (EPIs) para dichos trabajadores", han sostenido CSIF, UGT, CCOO, SAF, Iiniciativa Sindical Andaluza y Ustea en su nota.

Los firmantes del manifiesto han reclamado al Gobierno y a la Junta de Andalucía disponer "del test de detección de la enfermedad, y con EPIS, equipos de protección individual, como mascarillas, guantes, batas y gafas", convencidos de que "el personal tiene que trabajar protegido para evitar el contagio y poder seguir prestando sus servicios al mejor rendimiento posible".

"Necesitamos que se tomen medidas de mayor seguridad para la vigilancia de éstos y así evitar fugas individuales o colectivas", han sostenido.

Los sindicatos han exigido la implantación de "un protocolo de actuación ante la crisis Covid-19, homólogo para todos los centros que garantice la seguridad de las trabajadoras y trabajadores, así como de los menores que atienden".

"Dado el riesgo que supone para el resto de menores atendidos así como para el personal exigimos que cualquier nuevo ingreso venga acompañado de la correspondiente prueba de Covid-19", han afirmado los seis sindicatos firmantes del manifiesto.

Los sindicatos firmantes del manifesto se han declarado "orgullosos del trabajo que hemos hecho hasta ahora y queremos seguir

aportando a la sociedad andaluza toda nuestra capacidad, profesionalidad y colaboración para superar esta situación de alarma".