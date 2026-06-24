El Senado aprueba una moción del PP para reclamar al Gobierno más medidas para el reto demográfico en Andalucía

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado ha probado este miércoles una moción presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno a la adopción de medidas frente al problema de la despoblación y el reto demográfico en Andalucía. Asimismo, el PP ha incidido durante la sesión en la necesidad de recuperar los fondos congelados del Programa de Fomento del Empleo Agrario.

Abordado en la tarde de este miércoles en la Cámara Alta, el vocal 'popular' Francisco Joaquín Camacho ha apelado al conjunto de los senadores andaluces para reclamar "unidos" los recursos que, a su juicio, corresponden a la comunidad autónoma en materia de lucha contra la despoblación y desarrollo territorial.

Asimismo, Camacho ha sostenido que, aunque Andalucía ha experimentado un crecimiento demográfico en los últimos años hasta alcanzar cerca de 8,5 millones de habitantes, dicho incremento se ha producido de forma desigual entre las zonas urbanas y rurales. Según ha indicado, más de la mitad de la población andaluza reside en una treintena de ciudades, mientras que 470 municipios presentan un riesgo alto de despoblación, otros 221 un riesgo medio y 176 un riesgo bajo.

Por ello, ha defendido la "necesidad de reforzar" instrumentos que, a su juicio, "han contribuido históricamente a fijar población en el medio rural", entre ellos el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). En este sentido, ha reclamado una actualización de los fondos destinados al programa, al denunciar que la aportación estatal para la financiación de la mano de obra, cercana a los 200 millones de euros, permanece congelada desde hace cuatro años.

"Necesitamos que esos cuatro años que llevan congelados los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario se puedan recuperar por parte de los andaluces", ha manifestado, recalcando que esta iniciativa genera más de dos millones de jornales en Andalucía. Asimismo, ha advertido de que el actual modelo de financiación limita la capacidad de la Junta de Andalucía para incrementar su aportación al programa, al corresponder a la Administración autonómica la financiación de materiales y al Estado la cobertura de los costes de mano de obra.

El senador 'popular' también ha cuestionado la cuantía de los fondos de cohesión territorial destinados a Andalucía para afrontar el reto demográfico, al considerar que resultan insuficientes para impulsar proyectos de desarrollo en una comunidad que, según ha subrayado, es la segunda con mayor extensión territorial de España. Igualmente, ha criticado el calendario de distribución de estos recursos y ha defendido que las conferencias sectoriales en las que se acuerdan no se celebren a mitad de ejercicio para facilitar su ejecución por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Camacho ha concluido su intervención defendiendo que una de las principales herramientas para combatir la despoblación pasa por reforzar los servicios públicos, mejorar las comunicaciones y avanzar en la movilidad de los territorios rurales.

EL PSOE ACUSA AL PP DE ELUDIR LAS COMPETENCIAS DE LA JUNTA

Por su parte, la portavoz del PSOE, María Eugenia Limón, ha rechazado la moción al considerar que su contenido responde a una estrategia para trasladar al Gobierno de España responsabilidades que recaen sobre la Administración autonómica. "Esta moción podría haberse titulado 'Por qué la Junta de Andalucía no hace lo que le corresponde'", ha afirmado la senadora socialista, quien ha sostenido que "eso es lo que esconde cada uno de sus apartados".

En relación con el PFEA, Limón ha negado que el programa se encuentre congelado y ha defendido la actuación del Ejecutivo central. Según ha expuesto, el Ministerio de Trabajo destina anualmente 194,8 millones de euros a Andalucía, el 68% del presupuesto total de un programa que beneficia a ocho comunidades autónomas.

La senadora ha detallado que durante 2024 se formalizaron 111.573 contratos y se desarrollaron 1.777 obras en territorio andaluz gracias a este programa, cuyo presupuesto, según ha señalado, ha aumentado un 28% desde 2017.

Asimismo, ha rechazado las críticas del PP sobre los fondos de cohesión territorial, asegurando que la reciente Conferencia Sectorial distribuyó 23,1 millones de euros para actuaciones correspondientes a 2026. Según ha indicado, Andalucía ha recibido en los últimos cuatro años un total de 8,3 millones de euros para medidas vinculadas al reto demográfico, a los que se suman otros 15 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Limón ha centrado buena parte de su intervención en cuestionar la gestión de la Junta de Andalucía en materias que son de su competencia. Así, ha citado los datos de listas de espera sanitarias, la reorganización de centros de atención primaria durante el verano, la supresión de aulas educativas y la situación del sistema de dependencia para argumentar que los principales problemas que afectan a la fijación de población en el medio rural dependen de decisiones autonómicas.

"La sanidad, la educación, los servicios sociales, el desarrollo rural, el transporte y la ordenación del territorio son competencias autonómicas", ha señalado la portavoz socialista, quien ha asegurado que "lo que falta es voluntad política y capacidad de gestión allí donde gobierna el Partido Popular".