El senador del PP Joaquín Camacho deja la alcaldía de Loja (Granada) y da paso al también popular Joaquín Ordóñez

LOJA (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, del PP, ha anunciado este miércoles su renuncia al cargo, si bien ha dicho que seguirá trabajando "con el mismo compromiso" por este municipio del Poniente de Granada y el conjunto de la provincia como senador, mientras que al frente del Ayuntamiento estará el también popular Joaquín Ordóñez.

En un comunicado a los vecinos de Loja, Camacho ha mostrado su "más profundo agradecimiento" por la confianza depositada en él durante estos últimos 14 años al frente del consistorio, en el que el PP tiene mayoría absoluta. Está previsto que el pleno tome conocimiento de la renuncia este miércoles y que la investidura se materialice a principios de la semana que viene, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

"No hay mayor orgullo que haber sido alcalde de mi tierra durante estos últimos años. Representar a Loja ha sido el mayor honor de mi vida. Pero ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa" para este municipio, de unos 21.000 habitantes.

"Han sido años intensos, llenos de ilusión, de trabajo y de grandes proyectos", ha destacado el senador popular, quien ha añadido que su objetivo ha sido "siempre" estar cerca de sus convecinos, "escuchando, ayudando y trabajando cada día para el progreso de Loja".

Su renuncia parte de "una decisión meditada, tomada con serenidad y pensando siempre en el bien" de Loja, ha explicado a la par que ha agradecido "profundamente el trabajo, la lealtad y el compromiso" de su equipo, que ha hecho posible que la ciudad "siga avanzando y que queda ahora en las mejores manos".

Así las cosas "Joaquín Ordóñez asumirá en unos días la alcaldía con el fuerte compromiso de dejarse la piel por nuestra ciudad", ha aseverado el regidor saliente en el comunicado del Ayuntamiento de Loja.

EL PSOE PIDIÓ SU DIMISIÓN

Hace una semana, el portavoz socialista de Loja, Antonio García, pidió la dimisión del alcalde por "la falta de rumbo y el desgobierno" que indicó en una nota de prensa que imperaba en el Ayuntamiento.

Es una situación que, según apuntó, se vio acentuada tras la dimisión del concejal del PP Antonio Campaña, la cual habría venido motivada por el "clima de imposición, amenazas veladas y control" en el seno del equipo de gobierno local.