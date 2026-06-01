Sergio Dalma, Antoñito Molina, Subtónica y la obra de teatro 'La verdad' llegan a Córdoba en junio

Archivo - Sergio Dalma. - ARTURO DE LUCAS/MOURO PRODUCCIONES - Archivo

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) propone una serie de conciertos, como los de Sergio Dalma, Antoñito Molina y Subtónica, para disfrutar en el Teatro de la Axerquía, así como la obra de teatro 'La verdad', dirigida por Juan Carlos Fisher, o 'Un réquiem alemán', interpretado por el Coro de Ópera de Córdoba y Camerata Gala.

Según ha informado el IMAE en una nota, del 9 al 24 de junio habrá más de una decena de galas de fin de curso de academias de danza y flamenco. El alumnado de estos centros tendrá la oportunidad de presentar sus trabajos finales sobre las tablas del Gran Teatro y del Teatro Góngora, lo que complementará su formación artística. La programación de estas galas está disponible a través de la web del IMAE.

El próximo 5 de junio en el Teatro Góngora, el Coro de Ópera de Córdoba se une a la Camerata Gala para presentar 'Ein deutsches Requiem (Un Réquiem Alemán)', una de las obras más intensas y emocionantes de Johannes Brahms. Con una interpretación cuidada y emotiva, esta puesta en escena invita al público a sumergirse en un viaje espiritual guiado por la música poderosa y consoladora de Brahms, en un formato que une voces, instrumentos y sensibilidad artística en una noche inolvidable.

El elenco de actores conformado por Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot darán vida a los personajes de 'La verdad', una obra de teatro de Florian Zeller, versionada por Rómulo Assereto y Juan Carlos Fisher. Esta historia presentará el 6 de junio en el Gran Teatro de Córdoba a Miguel, un mentiroso compulsivo al que todos los demás mienten. Su amante, esposa de su mejor amigo Pablo, amenaza con revelar su relación, y Laura, esposa de Miguel, sospecha de la infidelidad de su marido.

La temporada de conciertos continúa con cuatro fechas únicas en la ciudad. El 5 de junio Antoñito Molina estará sobre el escenario de la Axerquía con su gira 'Mis últimos Me Prometo', una serie de conciertos únicos para vivir un directo cercano, apasionado y lleno de verdad.

El ciclo 'Los jueves de Polifemo' continúa el próximo 11 de junio con Subtónica y su último trabajo Salvarnos. En la Sala Polifemo se escucharán los temas de este grupo cordobés con más de diez años de trayectoria.

La Royal Film Concert Orchestra interpretará las bandas sonoras más famosas de la historia del cine el próximo 12 de junio en un concierto homenaje a tres genios del cine: Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams.

A todo ello se suma el 'Tour Ritorno a Via Dalma' que llega al Teatro de la Axerquía el 13 de junio, un concierto de Sergio Dalma, en el que recorrerá los grandes éxitos italianos que el cantante ha interpretado a lo largo de su 36 años de carrera.

Para finalizar la programación del mes de junio en los Teatros de Córdoba, el Festival de la Guitarra inaugura su 45ª edición con el programa previo de conciertos que tendrá como protagonistas al guitarrista Vicente Amigo en una doble función los días 25 y 26 de junio, y a Brothers in Band, la banda tributo de Dire Straits, el 27 de junio. Ambos conciertos tendrán lugar en el Gran Teatro, donde ya se ha colgado el cartel de entradas agotadas para disfrutar de Vicente Amigo.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.