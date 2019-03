Serrano (Vox), a quienes ofenda el término "buscahuesos": "Que usen el chubasquero con el que me resbala todo"

Publicado 22/03/2019 12:53:23 CET

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha recomendado a quienes pueda ofender el término de "buscahuesos" con el que este jueves aludió esta formación en el Pleno del Parlamento a los defensores de la memoria histórica que "se compren el chubasquero de la misma marca que me pongo yo en el Parlamento, que me resbala todo".

En el turno de preguntas de un desayuno-coloquio en el que ha participado en el Club Antares de Sevilla, Serrano se ha referido así a la polémica generada este jueves en el Pleno después de que el diputado de Vox Benito Morillo llamase "buscadores de huesos" y "estrategas del revanchismo" a los defensores de la memoria histórica mientras se debatía una moción del PSOE-A sobre esta materia.

Al ser preguntado acerca de si consideraba ofensivo el término de "buscahuesos", Serrano ha respondido aludiendo a "la (cantidad) de términos ofensivos que se emplean contra nosotros", los parlamentarios de Vox, y "no nos metemos en esos casos", según ha apostillado. En esa línea, ha recomendado a quienes pueda ofender ese concepto que "se compren el chubasquero de la misma marca que me pongo yo en el Parlamento, que me resbala todo".

De igual modo, Serrano ha defendido el concepto de "concordia" mejor que el de memoria histórica, y ha advertido de que se incurre en "una gran mentira" cuando "queremos cambiar a las palabras su significado propio", porque memoria histórica debería suponer "que pudiéramos estudiar la Historia sin limitaciones, con sus luces y sombras", según ha argumentado.

El representante de Vox ha incidido en que "la Verdad no es tu verdad, es la Verdad, y cada uno ha de ir a buscarla para encontrarla", y ha subrayado que la Guerra Civil fue "un gran error donde hubo mucho sufrimiento por los dos bandos", pero después, con los años, "nos dimos una transición pacífica donde dejamos atrás el odio y el rencor".

En esa línea, Serrano ha apostado por buscar "a las víctimas de los dos bandos, con un reconocimiento para los dos bandos", y ha sostenido que "la verdad tiene que ser buscada por todos en una verdadera justicia y en una reparación que sea global, para todo el mundo".

El dirigente de Vox ha criticado que "nos quieren devolver a la España de los bandos", y ha defendido que Francisco Franco "es un personaje histórico como fue Viriato, o como fue Felipe V", y en Vox lo que quieren es "una Andalucía del futuro", así como "concordia", que "es algo precioso", para "no repetir los errores del pasado", según ha enfatizado.