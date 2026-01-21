El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 41 víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba)

Llegada de un coche fúnebre al Instituto de Medicina Legal. - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado plenamente a 41 víctimas mortales del siniestro ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y, además, en la mañana de este miércoles ha sido hallado un nuevo cuerpo en el lugar del siniestro, por lo que el número de fallecidos en el accidente ferroviario suma ya 43 personas.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota distribuida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), todas las víctimas fallecidas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han sido a través de las huellas dactilares.

De este modo, con la práctica finalización de la identificación de víctimas, tan sólo quedaría por identificar una última persona, así como el último cuerpo hallado este miércoles, del que ya se ha realizado el levantamiento del cadáver y está pendiente de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Durante la tarde de este miércoles está previsto que los equipos forenses realicen esta última autopsia.

Desde el domingo y hasta las 14,00 horas de este miércoles se han realizado un total de 43 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario que ha ocurrido en la provincia de Córdoba. A 42 de ellos se les ha practicado la autopsia.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otros seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga, y tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro (Córdoba) y reciban la licencia de enterramiento. Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones continuaba siendo 45 como en el día de ayer martes. Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.