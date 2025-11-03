Sevilla.-Sucesos.-Detenido por ocultar estupefacientes en filtros de café que vendía a través de la 'dark-web'

Básculas empleadas para preparar las dosis individuales de los estupefacientes. - GUARDIA CIVIL

Los productos sintéticos intervenidos están valorados en 82.000 euros

LOS PALACIOS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser identificado como distribuidor de sustancias estupefacientes sintéticas.

La investigación se inició a primeros del mes de octubre tras tener conocimiento los investigadores posibles envíos de sustancias ilícitas con empresas de paquetería, informa en un comunicado.

El principal sospechoso de estos hechos adquiría grandes cantidades de sustancias utilizando para ello páginas y plataformas de la 'dark-web' o 'Internet oscura', es decir, aquella parte de Internet que no está indexada por motores de búsqueda tradicionales y solo se puede acceder con software especializado-.

En su domicilio preparaba la droga en dosis individuales tratando de ocultarlas mediante filtros de café para dificultar su detección, y posterior distribución y venta utilizando nuevamente la citada 'dark-web' y aplicaciones de mensajería telefónica.

La Guardia Civil procedió al registro del domicilio del presunto autor y fueron intervenidos 1.820 gramos de sustancias sintéticas tales como anfetaminas, MDMA y Ketamina, valoradas en su conjunto en 86.000 euros.

Los agentes incautaron durante el registro cuatro básculas de precisión, útiles y material específico empleados para el empaquetamiento, preparación, conservación y envío de las sustancias, así como diverso material informático.

El material informático intervenido está siendo analizado por la Guardia Civil y la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales.