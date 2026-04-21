Sindicato Médico celebra la nulidad judicial de servicios mínimos impuestos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba

Archivo - Acceso al Hospital Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba ha celebrado este martes la "contundente victoria judicial" que ha logrado "tras la sentencia que declara nulos los servicios mínimos impuestos durante la huelga médica de diciembre de 2025 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba".

Según ha señalado el sindicato en una nota, "el fallo no deja lugar a dudas, la Administración vulneró el derecho fundamental de huelga, y lo hizo de la peor manera posible, imponiendo servicios mínimos desproporcionados, arbitrarios y sin ninguna justificación real".

A juicio del Sindicato Médico, "la sentencia supone un auténtico varapalo a la gestión de la Dirección del hospital", ya que "el juzgado desmonta punto por punto su actuación y evidencia lo que este sindicato ya denunció en su momento, que se inflaron los servicios mínimos muy por encima de un día festivo, que es la referencia legal y habitual, sin motivación alguna, convirtiendo la huelga en un simulacro".

Pero el "repaso judicial no se queda ahí", ya que, según el sindicato, "la resolución pone en evidencia una forma de actuar inaceptable en una Administración pública", señalando que "no existió un acto administrativo formal que fijara los servicios mínimos", que "no se aportó expediente alguno que justificara las decisiones", y que "se manejaron documentos informales, sin firma, ni validez".

Pero "lo más grave", según ha subrayado el Sindicato Médico, es que "se ocultó la información al sindicato durante los días clave de la huelga, comunicándose tarde y de manera deficiente, cuando ya era imposible reaccionar", es decir, se actuó con "opacidad, improvisación y desprecio absoluto por los derechos de los profesionales".

Junto a ello, "el juzgado recuerda algo básico que parece haberse olvidado en la gestión del hospital, que los servicios mínimos no son un instrumento para neutralizar una huelga", sino que "son una limitación excepcional de un derecho fundamental y, como tal, deben estar estrictamente justificados, ser proporcionados y comunicarse con transparencia y antelación", pero "nada de eso ocurrió en el Reina Sofía".

Desde el Sindicato Médico de Córdoba han opinado que "esta sentencia marca un antes y un después", avisando que no van a "tolerar que se utilicen los servicios mínimos como herramienta para vaciar de contenido las movilizaciones médicas ni para imponer, por la puerta de atrás, una actividad asistencial casi normal durante una huelga".

Esta "victoria judicial es también un aviso a la Administración sanitaria", respecto a que "cuando se vulneran derechos fundamentales, hay consecuencias", de ahí que el Sindicato Médico de Córdoba seguirá "utilizando todas las herramientas a su alcance para defender a los facultativos frente a abusos, arbitrariedades y decisiones que pretendan silenciar su legítima capacidad de protesta".