Los sindicatos se concentrarán este martes en centros sanitarios de las ocho provincias en "rechazo" al Estatuto Marco

Archivo - Un grupo de médicos se concentra ante el Hospital Macarena de Sevilla contra la propuesta de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. A 05 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, Satse, CSIF y UGT se movilizarán este martes en las ochos provincias andaluzas por "el bloqueo" a la negociación del Estatuto Marco.

Como detallan las organizaciones sindicales en una nota conjunta, "ante la ruptura" por parte del Ministerio de Sanidad del calendario pactado y de "su falta de voluntad negociadora", se han visto abocados a "realizar acciones de presión" para que el Ministerio "reconsidere su estrategia y los profesionales del sistema sanitario conozcan la realidad de esta negociación y cómo se está dificultando el alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

De este modo, este mismo martes 16 de septiembre, a las 11,00 horas, habrá concentraciones simultáneas en las provincias de la región. En Almería será en la subdelegación del Gobierno; Cádiz hará lo propio en el Hospital Puerta del Mar; en Córdoba en el Hospital Reina Sofía; en Granada, en el Hospital Clínico San Cecilio; en Huelva lo harán en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

Asimismo, en Jaén tendrá lugar en el Complejo Hospitalario de la capital; en Málaga, el encuentro será en el Hospital Regional; y en Sevilla lo harán en el Hospital Virgen del Rocío.

De este modo, los medios de comunicación serán atendidos por representantes de los cuatro sindicatos convocantes a las puertas de los citados centros.