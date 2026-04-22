Sindicatos y empresa acuerdan crear una comisión técnica para avanzar con el convenio de Hitachi Energy en Córdoba

Factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy Córdoba, conformado por los sindicatos CCOO, UGT y USO, ha acordado este miércoles con la dirección de la empresa la creación de una comisión técnica, "que estudiará distintas cuestiones relacionadas con el convenio colectivo, con el objetivo de presentar propuestas consensuadas a la comisión negociadora para tratar de poner fin al conflicto y alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo".

Así lo han señalado los citados sindicatos, en un comunicado conjunto, destacando que, "tras la suspensión de la huelga indefinida que se inició el pasado noviembre, los sindicatos y la representación de la empresa han mantenido varias reuniones en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de desescalar el conflicto y crear el clima propicio que permita retomar la negociación y el diálogo en un marco de respeto mutuo".

En este sentido, "tanto la parte social, como la empresarial, consideran que la creación de esta comisión técnica, que trasladará sus conclusiones a la comisión negociadora a mediados de junio, es una herramienta que puede acercar posturas y despejar el camino hacia la firma de un nuevo convenio colectivo".