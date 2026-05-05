Sindicatos instan a "reforzar derechos" y avisan de la "inestabilidad del sector servicios" tras la caída del paro

Imagen de la oficina de Empleo de la localidad gaditana de Barbate. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de UGT, CCOO y CSIF en Andalucía han celebrado la caída del paro en la región en el mes de abril, al tiempo que han instado a "reforzar derechos y salarios" y han alertado de la necesidad de "avanzar hacia un mercado laboral alejado de la inestabilidad del sector servicios".

De esta manera, desde CSIF Andalucía han considerado positivos los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que fijan la cifra de personas desempleadas en la comunidad en abril en 557.245, pero el presidente del sindicato andaluz, Germán Girela, ha subrayado que "estas cifras deben analizarse con perspectiva, puesto que abril es un mes en el que el paro suele bajar a consecuencia del aumento de contrataciones en el sector servicios".

En este sentido, esta bajada del paro, un 3,86% menos que el mes anterior, "tiene mucho que ver con el modelo productivo andaluz y su dependencia de la estacionalidad, que deriva en que Andalucía posea un mercado laboral inestable", ha añadido el dirigente sindical.

A su juicio "esta situación que se repite año tras año debe hacernos reflexionar, por lo que desde CSIF reclamamos a las administraciones un cambio en las políticas de empleo que nos permitan hablar de estabilidad y calidad". Además, Girela ha indicado que "se debe apostar por un modelo productivo centrado en sectores más innovadores, como la industria y las nuevas tecnologías, que contribuyan a crear riqueza en la comunidad".

Con respecto a las contrataciones realizadas en el mes de abril, la Central Sindical ha apuntado a que del total de contratos registrados en Andalucía, el 58,5% fue temporal, lo que supone 17 puntos más que el porcentaje de indefinidos, que se sitúa en un 41,5%. "Los datos son claros y nos dan la razón. Andalucía crea empleo inestable y dependiente de situaciones coyunturales, cuando lo que necesita es un mercado de trabajo fuerte y sin vaivenes", ha manifestado Girela.

En cuanto a sexos, el desempleo femenino en Andalucía sigue siendo superior al masculino. De este modo, el número de paradas se sitúa en 343.587, que se traduce en el 59, 27% del total, frente a los 213.658 hombres. En este sentido, Girela ha insistido en la necesidad de impulsar políticas que reviertan esta brecha de género en el mercado laboral.

Además, en abril, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 5.329 parados menos que en marzo, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 17.064 desempleados. "Sin duda hay que dar esperanza y posibilidades laborales a nuestros jóvenes, que son el futuro de la región y a menudo se ven abocados a la precariedad, por eso pedimos a los partidos que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo que piensen en ellos con medidas reales tanto en empleo como en vivienda", ha concluido el presidente de CSIF Andalucía.

Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO de Andalucía, Trinidad Gallardo, ha señalado, tras conocer el dato del desempleo de abril en Andalucía, que "los buenos datos de empleo del mes de abril no son casualidad. Tras la reforma laboral de 2021 y gracias al diálogo social, se ha logrado mejorar el empleo, reducir la temporalidad y subir los salarios".

No obstante, Gallardo ha matizado que "nuestro mercado laboral sigue teniendo grietas y problemas estructurales". "La precariedad no ha desaparecido, solo ha mutado. La igualdad y la calidad del empleo son los verdaderos retos para consolidar un mercado laboral más justo y sostenible", ha aseverado.

En ese sentido, la dirigente ha explicado que el 36,6% de las personas desempleadas son mujeres mayores de 45 años, el 16% son personas jóvenes menores de 30 y casi el 59% de los contratos que se hicieron en abril fueron temporales. "La precariedad no ha desaparecido, solo ha mutado", ha añadido.

Ante esa situación, el sindicato ha aseverado que "el éxito del mercado laboral no solo puede medirse por cuántas personas cotizan, sino por cómo viven las personas que trabajan". "Nuestra prioridades son el empleo de calidad, la negociación colectiva, salarios justos y vivienda y así se lo vamos a seguir reclamando al empresariado andaluz, a los partidos políticos que concurren el 17 de mayo a las elecciones andaluzas y al Gobierno que salga elegido de las urnas", ha concluido.

Finalmente, desde UGT-A se ha valorado de forma positiva los datos de paro registrado correspondientes al mes de abril, que dejan un descenso significativo del desempleo en la comunidad, aunque ha advertido de que este contexto debe servir para consolidar avances en derechos laborales y mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, en línea con las reivindicaciones planteadas en el reciente Primero de Mayo.

De esta manera, el sindicato ha alertado de que el paro continúa teniendo un "claro componente estructural", con un peso muy elevado del sector servicios, que concentra cerca del 70% del desempleo, y con colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres, que representan más del 61% de las personas en paro. Además, cerca de 4 de cada 10 personas desempleadas no perciben ningún tipo de prestación, lo que evidencia la necesidad de reforzar la protección social.

En cuanto a la contratación, durante el mes de abril se han registrado más de 263.000 contratos, aunque con una caída mensual cercana al 10%, lo que refleja "cierta inestabilidad en la creación de empleo". A pesar de ello, el peso de la contratación indefinida se mantiene en torno al 41%, lo que confirma los efectos positivos de la reforma laboral, aunque con signos de estancamiento en los últimos meses, tal y como ha afirmado UGT Andalucía.

El sindicato ha insistido en que estos datos deben interpretarse en el contexto de las reivindicaciones planteadas el pasado Primero de Mayo, donde el sindicato exigió avanzar hacia salarios dignos, empleo estable, reducción de la jornada laboral y acceso a la vivienda. En este sentido, considera imprescindible impulsar un reparto más justo de la riqueza y reforzar la negociación colectiva para garantizar que la recuperación económica llegue realmente a la clase trabajadora.

Asimismo, ha advertido de que el actual contexto de incertidumbre económica y subida de precios hace necesario seguir incrementando los salarios para evitar la pérdida de poder adquisitivo, especialmente en bienes básicos como la alimentación, la energía o la vivienda.

Por último, UGT Andalucía ha vuelto a poner el foco en la siniestralidad laboral, recordando que en lo que va de año ya han fallecido 30 personas en accidente de trabajo en la comunidad, una cifra "inaceptable" que obliga a reforzar de manera urgente las políticas de prevención y la implicación de las empresas en la seguridad laboral.