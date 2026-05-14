Sindicatos piden "medidas y compromiso de contención" ante la inflación que "continúa deteriorando el poder adquisitivo"

Infografía con datos del Indice de Precios de Consumo (IPC) en abril en Andalucía y comparación por comunidades autónomas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de UGT y CCOO en Andalucía han advertido de que la inflación "continúa deteriorando el poder adquisitivo de las familias trabajadoras", al tiempo que han pedido a los partidos políticos "medidas y compromiso de contención ante un IPC que amenaza con volver a los dos dígitos y mermar la calidad de vida en Andalucía".

Por su parte, desde UGT Andalucía han considerado que, aunque la inflación interanual haya descendido una décima durante el mes de abril, la situación sigue siendo "profundamente preocupante" para miles de familias trabajadoras que llevan años perdiendo capacidad de compra.

Para UGT Andalucía, el hecho de que la inflación se mantenga por encima del 3% sigue siendo incompatible con la realidad salarial de una gran parte de la población trabajadora andaluza, cuyos ingresos no están creciendo al mismo ritmo que el coste de la vida.

El sindicato ha enmarcado así que el problema "no es únicamente el comportamiento puntual de los precios durante un mes concreto, sino el fuerte encarecimiento acumulado que vienen soportando las familias desde hace años".

En este sentido, UGT Andalucía ha destacado que el incremento acumulado de los precios desde enero de 2020 supera ya el 25%, mientras que durante ese mismo periodo los salarios pactados en convenio ni siquiera han alcanzado el 18%.

Esto supone una pérdida de poder adquisitivo cercana a los siete puntos para la clase trabajadora andaluza, una brecha que continúa ampliándose y que amenaza con agravarse si las previsiones inflacionistas continúan empeorando.

El sindicato ha considerado especialmente grave que esta pérdida de capacidad adquisitiva esté afectando principalmente a quienes cuentan con salarios medios y bajos, así como a las personas jóvenes, mujeres trabajadoras y familias con mayores dificultades económicas, que destinan una parte muy importante de sus ingresos al pago de vivienda, alimentación y suministros básicos.

Por grupos, los mayores incrementos mensuales se registraron en Vestido y calzado, con una subida del 6,4%, seguido de Restaurantes y alojamientos y Actividades recreativas, deporte y cultura, ambos con un incremento del 1,4%. Aunque Vivienda experimentó un descenso mensual del 3,8% debido principalmente al abaratamiento de determinados costes energéticos,

UGT Andalucía ha advertido de que esto no significa una mejora real del acceso a la vivienda ni un alivio estructural para las familias trabajadoras.

De hecho, el sindicato ha señalado que el precio de la vivienda se ha incrementado cerca de un 50% entre 2020 y 2025, dificultando enormemente que cientos de miles de personas, especialmente jóvenes, puedan iniciar un proyecto de vida independiente pese a tener empleo.

Precisamente, tal y como ha subrayado el sindicato, los alquileres volvieron a encarecerse durante abril, registrando una subida interanual del 2,5%, mientras que el Euribor volvió a incrementarse por segundo mes consecutivo, encareciendo nuevamente las cuotas hipotecarias de miles de familias andaluzas.

UGT Andalucía ha considerado que esta situación demuestra que la inflación sigue teniendo un fuerte componente estructural y que continúa afectando a elementos básicos para la vida cotidiana. Aunque los costes energéticos hayan registrado cierta moderación puntual, otros gastos esenciales continúan disparados y limitando seriamente la capacidad económica de las familias trabajadoras.

En relación con la alimentación, el sindicato ha mostrado su preocupación por el comportamiento de numerosos productos básicos que siguen registrando fuertes incrementos interanuales. Entre ellos destacan los huevos, con una subida del 14,1%; la carne de vacuno, con un incremento del 13,3%; las legumbres y hortalizas frescas, que aumentan un 12,9%; o la carne de ovino, con una subida del 12,7%.

Para UGT Andalucía, estos datos reflejan que la inflación continúa afectando de manera directa al consumo cotidiano y que muchas familias trabajadoras siguen teniendo dificultades para llenar la cesta de la compra sin ver deteriorada su situación económica.

El sindicato ha insistido además en que la moderación de la inflación no puede utilizarse como excusa para frenar la mejora salarial ni debilitar la negociación colectiva. En este sentido, considera imprescindible que los convenios colectivos incorporen cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC real para garantizar que los salarios no sigan perdiendo poder adquisitivo. Actualmente, únicamente el 36% de los convenios colectivos en Andalucía incluyen este tipo de cláusulas de garantía salarial.

UGT Andalucía ha defendido que la negociación colectiva debe convertirse en una herramienta fundamental para repartir de forma más justa el crecimiento económico y trasladar los buenos datos macroeconómicos a la mayoría social.

Asimismo, el sindicato ha alertado sobre la proliferación de contratos a tiempo parcial involuntarios y otras formas de precariedad laboral que continúan debilitando los salarios y afectando especialmente a mujeres y jóvenes. UGT Andalucía ha advertido de que este modelo de empleo precario no solo reduce la capacidad adquisitiva presente de las personas trabajadoras, sino que también perjudica sus futuras pensiones y derechos sociales.

Por ello, UGT Andalucía ha reclamado políticas económicas y laborales orientadas a fortalecer los salarios, impulsar el empleo estable y reforzar los servicios públicos y el estado del bienestar. El sindicato considera que la actual situación exige decisiones políticas valientes que permitan redistribuir mejor la riqueza y proteger a la mayoría social frente al incremento sostenido del coste de la vida.

Finalmente, y ante la proximidad de las elecciones al Parlamento de Andalucía, UGT Andalucía ha hecho un llamamiento a la participación democrática y al ejercicio del derecho al voto, recordando que en estos comicios están en juego cuestiones fundamentales como la sanidad pública, la educación, las políticas de empleo, la atención a la dependencia, la transición ecológica y el modelo económico y social que se quiere construir para Andalucía en los próximos años.

Por su parte, el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha advertido de que, "a pesar de la ralentización de los precios respecto a marzo, la proyección anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) dibuja un escenario crítico para la economía de las familias trabajadoras".

Como ha explicado el dirigente, la carestía de vida se sitúa en un 3,2% en Andalucía. "Si proyectamos este dato para el conjunto del año 2026 nos llevaría de nuevo a unos IPC de dos dígitos, lo que resulta realmente preocupante para la economía de las clases trabajadoras", ha señalado Frejo.

El responsable sindical ha puesto el acento en que el encarecimiento afecta de forma directa a productos de primera necesidad, "lo que impacta de manera desproporcionada en las rentas más bajas".

En este sentido, se ha referido al transporte público, que ha experimentado una subida del 10%, los alimentos no elaborados de un 4,4% o los huevos de un 14%.

"Parece que la repercusión de la economía insiste en minimizar cada vez más la calidad de vida de las personas trabajadoras de Andalucía", ha criticado.

Ante esta situación, y a escasos días de la cita con las urnas, el dirigente ha trasladado una exigencia directa a las formaciones políticas que aspiran a gobernar en Andalucía.

"Hacemos un llamamiento y una exigencia a que todas las fuerzas políticas que concurrirán este domingo a las elecciones andaluzas para que incluyan compromisos y medidas efectivas de contención del índice de precios al consumo en casos de altibajos en los procesos económicos", ha concluido Frejo.