Los sindicatos sanitarios acogen con escepticismo el nombramiento de Sanz, al que piden cumplir los acuerdos firmados

Archivo - Imágenes de las protestas sanitarias en la puerta del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a 26 de junio de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). Foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos sanitarios han acogido con escepticismo el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad tras la dimisión de Rocío Hernández por la crisis del cribado de cáncer de mama. CSIF, Satse Andalucía, CCOO y UGT han reclamado al nuevo titular de Salud que cumpla con los acuerdos firmados y tomar medidas con las que mejorar la calidad asistencial.

Así, Satse ha mostrado sus "dudas" por la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de nombrar a Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, además de mantenerle al frente de Presidencia y Emergencias por su "perfil político" y "ajeno al ámbito sanitario".

"Aunque se trata de un perfil con amplia trayectoria en la gestión", el sindicato considera que "en un momento tan crítico como el actual en la sanidad pública, con una grave pérdida de confianza de la ciudadanía y de sus propios profesionales, no basta con un gestor político al frente de la Consejería", ha sostenido.

Para Satse es "imprescindible" que quien lidere la Consejería tenga "experiencia directa en el ámbito sanitario", preferiblemente asistencial, y que "entienda las necesidades reales de los profesionales de enfermería y del conjunto del sistema, así como la importancia de los cuidados, la prevención y la atención comunitaria".

Por este motivo, el sindicato de Enfermería acoge con "cautela" el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía y le ha pedido, "como primera premisa", que mantenga una "apuesta firme y decidida" por la sanidad pública, así como "un compromiso claro con el cumplimiento de los acuerdos adquiridos con sus profesionales".

Ha solicitado a Sanz que establezca un "diálogo permanente" con los representantes de los trabajadores con el objetivo de "abordar de inmediato" las necesidades más urgentes del sistema sanitario, comenzando por retomar los acuerdos ya suscritos y avanzar en "nuevas medidas que mejoren la calidad asistencial, la situación de los profesionales y recuperen la confianza de la ciudadanía en su sistema sanitaria".

Asimismo, ha confiado e que este relevo no suponga la "paralización" de las negociaciones abiertas en cuestiones que llevan ya demorándose mucho tiempo, como la agilización de la Bolsa de Empleo del SAS, el desarrollo del nuevo modelo de Carrera Profesional o la implementación completa del acuerdo de mejora de la Atención Primaria. Por ello, Satse ha mostrado su "predisposición al diálogo, la negociación y la colaboración" con el nuevo responsable de Sanidad.

CSIF ha reconocido que el nombramiento de Sanz "nos genera dudas razonables por un motivo principal". "El sistema sanitario público de Andalucía, el de mayor volumen en todo el país, necesita a un titular con dedicación exclusiva y no compartida con Presidencia y Emergencias como es el caso. Si bien es valorable el marcado carácter político de Sanz, pues le suponemos una mayor disposición al diálogo y la negociación que su antecesora, el estado crítico de la sanidad pública necesita al frente a alguien a tiempo completo", ha argumentado.

De hecho, CSIF ha defendido que el sistema "requiere de un gran impulso para que la ciudadanía reciba la atención de calidad que merece y para ofrecer una condiciones laborales dignas a sus profesionales, que trabajan a destajo, sobrecargados y sintiendo en sus propias carnes la falta de recursos humanos y materiales que CSIF vienen denunciando desde hace mucho". Por ello, han emplazado a Sanz a "sentarse ya a hablar con los sindicatos para reflotar la sanidad pública, empezando por cumplir el Pacto de mejora de la Atención Primaria y el de Carrera Profesional".

Desde CCOO, "no valoramos las personas, valoramos las políticas y lo que queremos es un cambio de las que se han ido aplicando hasta ahora". Así se ha manifestado este sindicato que ha pedido empezar por "cómo se está gestionando la crisis de los cribados, por la negativa del Gobierno y la Consejería a buscar soluciones consensuada y cumplir los acuerdos firmados con CCOO", y con que se implanten "políticas de refuerzo de la sanidad pública y no de parches y derivas constantes a la privada".

Por su parte, UGT ha considerado que con el nombramiento de Antonio Sanz "se demuestra el nulo interés que tiene el presidente de la Junta de Andalucía en solucionar los graves problemas que afectan al sistema sanitario público". "Y todavía tiene la desvergüenza de decir que la salud es una prioridad absoluta para su gobierno", ha afeado la central sindical. "El sistema necesita de personas de dentro que puedan aplicar políticas sanitarias que reviertan los gravisimos problemas que tenemos, no un escudero para el señor presidente", ha concluido.