La solidaridad de los afectados de la dana de Valencia llega este viernes a Granada

Vecinos de Villanueva Mesía (Granada) se afanan en sacar el agua y barro de sus casas tras la crecida del Río Genil por el paso de la borrasca 'Leonardo'. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La solidaridad de los afectados por la Dana de Valencia llegará este viernes a Granada de la mano de los voluntarios del proyecto Nave Albal, que prestarán ayuda a algunos de los municipios granadinos más afectados por el tren de borrascas que ha azotado Andalucía.

La solidaridad valenciana recorrerá los municipios de Huétor Tájar, Pino Genil, Dúdar y Quéntar en este proyecto solidario cuyos voluntarios irán provistos de material especializado para achicar agua y limpiar el barro que aún persiste en viviendas, calles e infraestructuras.

La coordinadora del proyecto Nave Albal, Ana Isabel Martínez, ha señalado a Europa Press que la caravana solidaria pasará la noche en carretera con la intención de pisar suelo granadino en torno a las nueve de la mañana del viernes para comenzar a coordinarse con los diferentes pueblos.

También con los voluntarios que desde hace días colaboran con las tareas de limpieza en estos municipios.

Entre los voluntarios que llegarán este viernes a Granada se encuentran seis bomberos de la ONG 'Bombers pel Mon' que, entre otro material humanitario, pondrán a funcionar tres motobombas de gran tamaño, además de otras más pequeñas para desalojar el agua allá donde sea necesario.

"También llevamos nueve hidrolimpiadoras para viviendas; palas, capazos, botas de agua, trajes de plástico, todo lo que sirve para achicar agua y limpiar", relata Ana Isabel Martínez.

Nave Albal surgió de la dana de Valencia. Las primeras semanas tras la tragedia empezaron "a repartir comida con los coches por el barro" y el proyecto se fue consolidando hasta lo que es hoy.

"Seguimos atendiendo a 300 familias afectadas con reparto de comida de manera semanal, a veces puntual; muebles electrodomésticos que nos piden" y "al tener estos recursos, todo con donaciones ciudadanas, nos hemos ido a la dana de Aragón, a la dana de Tarragona, a los incendios de León y ahora nos vamos para el Sur, porque ahora toca ir al Sur".

Ana Isabel relata emocionada cómo la solidaridad que los valencianos recibieron desde todos los puntos de España ha permitido tejer una "red" de personas que luego ha permitido a Nave Albal acudir en auxilio de quienes en su momento les ayudaron. "Ellos vinieron y ahora vamos nosotros", afirma con contundencia.