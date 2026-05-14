Stanley Clarke, MonoNeon, Leonor Watling y Leo Sidran llevan el jazz al 45º Festival de la Guitarra de Córdoba

Archivo - Stanley Clarke en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, que se celebra del 1 al 11 de julio, abre su programación a músicas que no se dejan encasillar en una sola etiqueta con la llegada del jazz de fusión de Stanley Clarke y la experimentación radical de MonoNeon, que sitúan al bajo eléctrico en primer plano dentro del programa. Además, Leonor Watling y Leo Sidran presentan un proyecto de canción con alma de jazz que reúne a una de las voces más singulares de la música española con el productor del tema ganador del Oscar 'Al otro lado del río', de Jorge Drexler.

Según ha indicado en una nota el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), organizador del evento, el festival incorpora además en esta edición las músicas de distintas culturas de Oriente con Cardamom Trío & Linda Alahmad, en el Teatro Góngora, y los guitarristas Bako Jovanovic, Mozes Rosenberg y Marko Markovic en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral.

Con más de cuatro décadas de historia, el Festival de la Guitarra de Córdoba nació entendiendo que la guitarra no tiene fronteras de género. La ciudad, construida sobre siglos de encuentro entre culturas, ofrece el marco natural para un programa que en esta edición incorpora el jazz internacional de primer nivel junto a propuestas que amplían el programa hacia otros lenguajes musicales.

Cuatro Grammy y el título de NEA Jazz Master --la distinción más alta del jazz en Estados Unidos-- avalan la presencia de Stanley Clarke en el Gran Teatro el 5 de julio. Figura fundacional del jazz de fusión, fue el primer bajista en encabezar giras en solitario y cofundador de Return to Forever junto a Chick Corea, la banda que con Romantic Warrior redefinió los límites del jazz en los años setenta.

Su proyecto N.4EVER pone el foco precisamente en ese legado: el programa recorre la música de 'Return to Forever' y otros grandes momentos de su trayectoria, interpretados junto a músicos de nueva generación que aportan energía y frescura a un repertorio que ha resistido el paso del tiempo. Clarke alterna bajo acústico y eléctrico en un espectáculo que conecta el origen del jazz fusión con el presente del género.

Si Clarke representa la leyenda, MonoNeon encarna la disrupción. El 6 de julio, el Gran Teatro recibe al bajista estadounidense de Memphis --nombre artístico de Dywane Thomas Jr.-- cuya presencia en este festival es en sí misma una declaración de intenciones. Ganador del Grammy por su participación en 'King's Disease de Nas' (2021) y con varias nominaciones adicionales en su haber, fue uno de los últimos músicos en trabajar con Prince y cuenta con su propio modelo de bajo 'signature' de Fender: el MonoNeon Jazz Bass V Signature.

Entre quienes han destacado su maestría se encuentra Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, que lo ha señalado como el mejor bajista eléctrico del mundo. Y es que su propuesta trasciende el jazz y el funk para adentrarse en un territorio experimental propio, construido desde YouTube --donde acumula millones de seguidores-- hacia los grandes escenarios internacionales.

LEONOR WATLING Y LEO SIDRAN

Leonor Watling y Leo Sidran se conocen desde hace más de una década y llevan todo ese tiempo prometiéndose un proyecto común. El resultado llega el 10 de julio al Teatro Góngora bajo el nombre 'Leo & Leo'. Watling, actriz y cantante conocida por su trabajo con Marlango, y Sidran, músico y productor estadounidense hijo del pianista de jazz Ben Sidran, con la coproducción de 'Al otro lado del río', de Jorge Drexler --ganadora del Oscar en 2005-- y del disco 'Healer', de Alex Cuba --Latin Grammy en 2015-- en su haber.

La promesa tomó forma en septiembre de 2024 en tres días de grabación en Madrid: canciones originales de Sidran cantadas por Watling, que mezclan jazz, pop y canción de autor desde una complicidad construida durante años.

MÚSICAS DEL MUNDO

Por otro lado, Siria, Irán y España compartirán un mismo escenario, pues el 8 de julio, el Teatro Góngora acoge 'Cuando sale el sol', el espectáculo de Cardamom Trío & Linda Alahmad, patrocinado por Casa Árabe. El proyecto reúne las raíces musicales árabes y persas con las influencias surgidas de las carreras de sus creadores en España: Hames Bitar (Siria-España) al laúd árabe y dirección musical, Kaveh Sarvarian (Irán-España) al nay y la flauta, Linda Alahmad (Siria-España) a la voz y Luis Taberna a la percusión.

Se trata de un programa que recorre evocadores paisajes sonoros --desde 'The City of Jasmine' hasta 'Wedding Night in Bagdad'-- en un diálogo entre tradición y creación contemporánea que encuentra en Córdoba uno de sus escenarios más naturales.

Pocos espacios en Europa pueden ofrecer lo que el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral ofrece el 7 de julio: Bako Jovanovic, Mozes Rosenberg y Marko Markovic, tres guitarristas de la escena musical gitana europea cuya música entrelaza tradición balcánica, jazz gitano y músicas del mundo, en uno de los recintos más singulares y cargados de historia del continente. Con entrada por invitación y con la colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba.

ÁMBITO FORMATIVO

Entretanto, lejos de constituir un apartado complementario, el ámbito formativo del festival remite a la propia esencia del certamen, concebido desde su origen como un espacio de encuentro, transmisión y aprendizaje entre distintas generaciones de músicos. En este contexto, la presencia de figuras de primer nivel internacional consolida el carácter pedagógico de la cita anual como eje principal de su identidad.

Así, y en colaboración con Casa Árabe, Hames Bitar, director musical de Cardamom Trío, ofrece el 8 de julio una sesión abierta de laúd árabe, de acceso libre, acercando el festival a un instrumento hermano de la guitarra cuya historia es inseparable de la propia historia de Córdoba.