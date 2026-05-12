La Subdelegación de Defensa en Córdoba acoge la exposición fotográfica 'En marcha al pasado'

El coronel José María Ortega (centro), en la presentación de la muestra 'En marcha al pasado', junto al comisario de la misma, Javier Tamargo (izda.) - SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación de Defensa en Córdoba, en colaboración con la Casa del Recreador de Sevilla, ha inaugurado este martes la exposición fotográfica 'En marcha al pasado', una muestra integrada por 50 imágenes de diez fotógrafos especializados en recreación histórica de reconocido prestigio nacional.

Según ha informado la Subdelegación de Defensa en una nota, la exposición, comisariada por Javier Tamargo, ofrece un recorrido visual por diferentes periodos históricos creados en España, desde la Antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial.

El proyecto nace por iniciativa de Francisco Rivero, fundador de La Casa del Recreador, con el objetivo de divulgar la historia a través de la fotografía y acercarla a la ciudadanía de forma visual y accesible.

'En marcha al pasado' forma parte de un proyecto expositivo itinerante iniciado en el centro de historia y cultural militar en Sevilla y Ceuta, y que posteriormente ha recorrido otras ciudades, como Cartagena (Murcia) y Huelva.

Durante la presentación, en la que ha tomado parte el subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel José María Ortega, el comisario de la muestra ha destacado el valor de la recreación histórica como herramienta divulgativa y formativa, capaz de acercar al público distintos episodios del pasado con rigor histórico.

Las imágenes expuestas muestran aspectos relacionados con la uniformidad, el armamento, las tácticas y los contextos históricos representados, ofreciendo al visitante una visión de distintos acontecimientos que han configurado la historia de España y Europa.

La exposición reúne trabajos de Ana Misus, Christian Kempin, Cristóbal Cruz, Diego Casillas, Inés Amato, Juan Manuel Amante, Manuel Iglesias, Patricia Jiménez, Valentín Gómez y del propio comisario, Javier Tamargo. La muestra reconoce también la labor de los recreadores históricos, cuya participación resulta fundamental para garantizar la fidelidad de las escenas representadas.

La exposición 'En marcha al pasado' permanecerá abierta al público en la sede de la Subdelegación de Defensa en Córdoba hasta el próximo día 22 de mayo, en horario de 10,00 a 14,00 horas. La entrada para visitarla es libre y gratuita.