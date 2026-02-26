Subdelegación en Jaén habilita una oficina para informar y tramitar "con la máxima rapidez" las ayudas por el temporal

Reunión para informar de las ayudas - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha habilitado una oficina específica para informar y tramitar "con la máxima rapidez y eficacia" las ayudas destinadas a las personas y entidades afectadas por el temporal en la provincia.

Además, según ha informado el subdelegado, Manuel Fernández, la provincia contará con otras dos oficinas comarcales --en Cazorla y Orcera-- y se realizará visitas a otros municipios a través del programa 'La Administración Cerca de Ti' para asesorar sobre las ayudas disponibles

La Subdelegación del Gobierno ha acogido este jueves un encuentro con alcaldes, alcaldesas y otros representantes municipales de la provincia para dar a conocer las ayudas desplegadas por el Gobierno de España con el fin de paliar los daños provocados por el tren de borrascas que ha afectado a Andalucía.

Manuel Fernández ha participado en esta reunión que también ha contado con la presencia del secretario general de la Subdelegación, Pedro Garrido; la Jefa de la Unidad de Protección Civil y Emergencias, Laura Prieto, y el responsable del Área de Industria, Miguel Navarro, entre otros técnicos de la Administración General del Estado (AGE).

"Queremos que este plan de ayudas se convierta en una alianza entre administraciones para exprimir al máximo las oportunidades para la reconstrucción y recuperación de nuestra provincia y con el compromiso, por parte del Gobierno de España, de eficacia y rapidez para que el en menor tiempo posible, los afectados puedan recibir las ayudas", ha señalado el subdelegado.

Fernández ha subrayado "la diligencia" del Gobierno de España, cuyo Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los efectos provocados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, movilizando más de 7.200 millones de euros de nueve departamentos ministeriales.

Asimismo, ha agradecido a los ayuntamientos de la provincia su disposición y colaboración "desde el minuto uno" y ha mostrado el compromiso del Gobierno de España "para la recuperación y reconstrucción de nuestro territorio".

Las consultas que puedan plantearse en relación con las ayudas recogidas en el Real Decreto-ley deberán dirigirse al correo electrónico oficinaayudas.jaen@correo.gob.es.

La norma activa un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para 2026 destinadas a corporaciones locales, con el fin de financiar actuaciones inaplazables, reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. Estas ayudas podrán anticiparse hasta el 100 por cien de su importe a los ayuntamientos que lo soliciten.

Asimismo, se flexibiliza la regla de gasto para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y se permitirá el uso del superávit de 2025. También se amplían los plazos para ejecutar obras de reconstrucción y se pone en marcha un Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros para reactivar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.

El subdelegado ha destacado igualmente el plan extraordinario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dotado con 2.874,1 millones de euros para agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura.

De esta cuantía, 2.174 millones se destinan a ayudas directas en 619 municipios, que se concederán de oficio, sin necesidad de solicitud. En concreto, 2.121 millones corresponden a subvenciones para compensar la pérdida de renta de titulares de explotaciones agrarias, con ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros, equivalentes al 30 por ciento de los ingresos agrarios declarados.

Además, se contemplan 43,1 millones para titulares de pólizas de seguro agrario, con subvenciones complementarias de hasta el 70 por ciento del coste de la prima y el abono de franquicias en casos de daños parciales. A ello se suman 600 millones para restauración de caminos e infraestructuras agrarias y 100 millones en una línea especial de financiación ICO-MAPA-Saeca.

El real decreto-ley recoge también medidas fiscales y laborales específicas para el sector, como la reducción de jornadas reales para acceder al subsidio agrario, la consideración de fuerza mayor en determinados supuestos de la PAC, la reducción de módulos del IRPF y la exención del IBI rústico, entre otras disposiciones.

La norma incluye ayudas directas a personas desalojadas, con una cuantía de 150 euros por persona y día, compatible con otras ayudas por daños en vivienda. Se incrementan de forma significativa las indemnizaciones por fallecimiento y por destrucción total de vivienda, y se eliminan los umbrales de renta para acceder a estas prestaciones.

En el ámbito fiscal, se contemplan exenciones en IRPF, Impuesto de Sociedades, IBI rústico e Impuesto de Actividades Económicas en las zonas afectadas. En materia laboral, las empresas podrán acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor vinculada a las borrascas, con condiciones reforzadas de protección para las personas trabajadoras.

Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica destinará 691 millones de euros a la recuperación de cauces públicos e infraestructuras urbanas de abastecimiento y depuración, además de obras de emergencia en la cuenca del Guadalquivir.