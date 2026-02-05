El subdelegado del Gobierno en Jaén insiste en la necesidad de prudencia ante previsiones que apuntan a más lluvia

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (c), observa el río Guadalquivir en Villanueva de la Reina, junto al alcalde, Blas Alves. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha insistido en la necesidad de mantener la "prudencia individual", evitando desplazamientos innecesarios y siguiendo instrucciones oficiales, teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas apuntan a más lluvia en los próximos días.

Así lo ha indicado después de visitar este jueves algunas de las zonas de la provincia afectadas por el episodio de lluvias y viento asociado a la borrasca Leonardo, así como la evolución de las medidas adoptadas ante el riesgo de inundaciones.

En concreto, ha estado en Puente Tablas, en la zona de los Puentes de la capital, junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, y efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil. Posteriormente, se ha desplazado hasta Mengíbar y Villanueva de la Reina, donde ha podido analizar las incidencias sobre el terreno con sus alcaldes, Juan Bravo y Blas Alves, según ha informado la Subdelegación.

Fernández ha subrayado la importancia de la coordinación entre administraciones y ha reiterado el llamamiento a la prudencia, insistiendo en la necesidad de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los organismos oficiales, así como de evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Además, ha querido reconocer expresamente el trabajo de todos los equipos que están interviniendo en la emergencia: Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, alcaldes y técnicos municipales, policías locales, personal de la Junta de Andalucía y demás servicios, que "operan de manera coordinada y en situaciones extremadamente difíciles para proteger a la población y minimizar los daños".

Paralelamente, la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada en Mogón, donde desarrolla, entre otras actuaciones, trabajos de ingeniería, desescombro y limpieza de viales, además de labores de salvamento y rescate. Entre las intervenciones realizadas destaca la evacuación de una persona con movilidad reducida en una calle de esta población de Villacarrillo.

Finalmente, el subdelegado ha reitera "el pleno compromiso del Gobierno de España para responder de forma eficaz a la evolución de la emergencia en la provincia de Jaén", al tiempo que ha insistido en mantener la máxima precaución, ya que las previsiones meteorológicas apuntan a la continuidad de las lluvias y del viento en las próximas horas.

Un llamamiento que se ha trasladado, asimismo, desde la Junta de Andalucía, algunos de cuyos responsables han visitado este jueves varias de las zonas que en el territorio jiennense se han visto más afectadas por el tren de borrascas.

De este modo, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, junto al delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, ha podido conocer de primera mano la situación en Mogón y en La Puerta de Segura, donde han reiterado "el trabajo operativo de la Junta con las localidades afectadas en la provincia".