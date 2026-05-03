El subdelegado del Gobierno de Jaén visita Aperfosa para reforzar la colaboración con entidades sociales

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, en una visita institucional a la asociación Aperfosa. - GOBIERNO

JAÉN 3 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha realizado una visita institucional a la asociación Aperfosa, enmarcada en la labor de acercamiento de la Administración General del Estado a las entidades sociales de la provincia.

Así, Fernández ha señalado que este tipo de encuentros "permiten conocer de primera mano el trabajo que desarrollan organizaciones dedicadas a la intervención social, especialmente con colectivos en situación de vulnerabilidad, y refuerzan la colaboración institucional en el territorio", según ha informado el Gobierno en una nota.

Durante la visita, el subdelegado ha tenido la oportunidad de recorrer las instalaciones de Aperfosa, así como reunirse con su equipo humano para analizar los programas que llevan a cabo. Esta entidad centra su actividad en la atención a personas con problemas de drogodependencia y en procesos de reinserción social, incluyendo proyectos específicos dirigidos a mujeres víctimas de explotación o exclusión social.

En este contexto, Manuel Fernández ha conocido de manera detallada la campaña 'Tu Historia Nos Importa. No Estás Sola', impulsada por Aperfosa desde su sede en Jaén. Esta iniciativa tiene como objetivo principal la detección de posibles víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente en entornos urbanos y espacios normalizados de tránsito, donde muchas mujeres permanecen invisibilizadas.

Entre los fines de esta campaña destacan favorecer la identificación de las víctimas, generar conciencia y reflexión en la sociedad, así como facilitar un primer contacto con recursos especializados de apoyo.

Bajo el mensaje 'Denuncia la explotación. Promueve la protección de las mujeres', la iniciativa pone además a disposición un canal directo de contacto, confidencial y accesible, destinado a ofrecer información, orientación y acompañamiento a quienes lo necesiten.

Durante la visita, el subdelegado ha mostrado un especial interés por el área de mujer y por los recursos específicos dirigidos a víctimas de trata con fines de explotación sexual, conociendo de primera mano los programas y herramientas de intervención desarrollados por la entidad en este ámbito.

Asimismo, la visita ha permitido abordar posibles vías de colaboración con la Administración, especialmente en relación con el acceso a subvenciones y programas financiados con cargo a fondos públicos, como los destinados a fines de interés social.

Estas líneas de apoyo buscan fortalecer el tejido asociativo y garantizar la continuidad de proyectos que contribuyen a la cohesión social.