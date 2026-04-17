El subdelegado en Granada dice que la Policía actuó "con absoluta profesionalidad y proporcionalidad" en el acto de Vox

Altercados al comienzo del mitin de Vox en la granadina Plaza de las Pasiegas. A 16 de abril de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha defendido que la Policía Nacional actuó "con absoluta profesionalidad y proporcionalidad" cuando un grupo "antifascista" intentó boicotear el acto público de precampaña celebrado este pasado jueves por Vox en la plaza de Las Pasiegas y donde el líder nacional del partido, Santiago Abascal, calificó las protestas y ataques de los manifestantes como un "delito electoral".

"La Policía Nacional actuó con absoluta profesionalidad y proporcionalidad. Detuvo a una persona por agresión a la autoridad, de la misma forma que, por otro lado, también identificó a cuatro personas por concentración no comunicada", ha expresado Montilla tras los hechos.

El candidato de Vox a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, Manuel Gavira, que participó en el acto, ha asegurado este viernes en Marbella que su formación estudiará denunciar los disturbios en los que se los manifestantes contrarios a Vox lanzaron proyectiles de pintura roja que impactaron, entre otros, en la diputada nacional y vicesecretaria de organización del partido, María Ruiz.

"Vamos a estudiar, evidentemente, las acciones, pero lo primero que hay que denunciar, es cómo Marlaska y su delegado del Gobierno no garantizan la seguridad de los andaluces que estaban allí", ha manifestado Manuel Gavira en declaraciones a los medios de comunicación en Marbella, en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández.