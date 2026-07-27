Sumar denuncia "abandono de la prevención forestal" por parte de Junta y pide "auditoría independiente" del Plan Infoca

Imágenes nocturnas del incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España) - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha considerado este lunes que la política forestal del Gobierno andaluz de Juanma Moreno atraviesa "una grave crisis" en materia prevención de incendios forestales, y la "propaganda institucional y los anuncios de incremento presupuestario no se corresponden con la realidad que denuncian los profesionales, sindicatos, organizaciones ecologistas y numerosos ayuntamientos".

En un comunicado, la Secretaría de Ecosocialismo de Movimiento Sumar Andalucía ha reclamado a la Junta una "auditoría independiente" del Plan Infoca.

"Mientras la Junta anuncia un presupuesto récord de 271,6 millones de euros para el Plan Infoca 2026, la ciudadanía asiste a una sucesión de incendios cada vez más intensos y devastadores en un contexto de emergencia climática que exige reforzar la prevención, no únicamente la capacidad de extinción", según Movimiento Sumar.

Ha añadido que el propio dispositivo destina "una parte mayoritaria de sus recursos a actuaciones preventivas sobre el papel, pero resulta imprescindible conocer el grado real de ejecución de esas inversiones mediante indicadores públicos y verificables", al tiempo que ha recalcado que "la prevención es una obligación legal y no una opción política".

"La prevención no puede medirse únicamente por el importe consignado en un presupuesto, sino que bebe evaluarse por kilómetros de cortafuegos mantenidos, hectáreas tratadas mediante selvicultura preventiva, pistas forestales conservadas, puntos de agua operativos, restauración del mosaico agroforestal, recuperación de la ganadería extensiva y cobertura efectiva de las plantillas", según Sumar.

Ha reclamado a la Junta que publique anualmente el porcentaje real de ejecución del presupuesto destinado a prevención; las hectáreas objeto de tratamientos selvícolas preventivos; el estado de conservación de cortafuegos, pistas y puntos de agua; la cobertura efectiva de las plantillas del Infoca y de los Agentes de Medio Ambiente; los tiempos de reposición de vacantes y jubilaciones, y una evaluación independiente del cumplimiento de los objetivos del Plan anual de prevención.