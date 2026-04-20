Sumar pide desde el Congreso al Gobierno "un informe completo" sobre el sistema sanitario andaluz ante su "deterioro"

Archivo - La vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil, a su llegada a una reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026. (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno de la Cámara baja, "sobre la privatización y el deterioro de la sanidad pública andaluza", en la que, entre otras cuestiones, plantea que el Ministerio de Sanidad elabore "un informe completo sobre el Sistema Sanitario Público de Andalucía que tenga en cuenta la situación de las listas de espera, Atención Primaria, suficiencia de plantillas o cribados, entre otros" asuntos.

Así se recoge en el articulado de esta iniciativa, consultada por Europa Press, con la que, de entrada, Sumar propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a "reforzar, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, los mecanismos de evaluación del sistema sanitario público, con especial atención a la Atención Primaria, las listas de espera, la suficiencia de plantillas y el cumplimiento efectivo de los tiempos máximos de acceso legalmente establecidos, que tenga en cuenta las singularidades de cada una de las comunidades autónomas".

En segundo lugar, desde Sumar quieren que el Congreso inste al Gobierno a "impulsar, dentro de las competencias que le son propias y en conjunto con las comunidades autónomas en el marco de sus competencias, medidas de financiación para reforzar el sistema sanitario público, priorizando el refuerzo estructural de plantillas, infraestructuras, equipamientos diagnósticos y capacidad resolutiva del sistema público".

En tercer lugar, Sumar quiere que el Congreso inste al Gobierno a "reafirmar el carácter excepcional, subsidiario y temporal de la concertación o la privatización del sistema sanitario, priorizando la gestión pública directa y el uso preferente de los recursos del sistema público como forma de provisión asistencial, contemplando la externalización de servicios sanitarios para situaciones extraordinarias y debidamente justificadas".

Asimismo, con el objetivo de "mejorar la participación en los programas de cribado poblacional de cáncer, evitando los problemas derivados de la gestión del cribado de cáncer de mama en Andalucía", la PNL de Sumar plantea emplazar al Gobierno central a "reforzar los procedimientos para garantizar la participación, el seguimiento y la evaluación de los cribados de cáncer".

Y, en quinto y último lugar de las reivindicaciones planteadas en esta iniciativa figura la de solicitar desde el Congreso al Ministerio de Sanidad "un informe completo sobre el Sistema Sanitario Público de Andalucía que tenga en cuenta la situación de las listas de espera, Atención Primaria, suficiencia de plantillas o cribados, entre otros" asuntos.

SITUACIÓN "MUY DETERIORADA" DE LA SANIDAD ANDALUZA

En la exposición de motivos para justificar esta proposición no de ley, desde Sumar advierten de que los "indicadores disponibles" sobre el sistema sanitario público andaluz "muestran una situación muy deteriorada".

Además, la iniciativa critica "el recurso creciente a la gestión indirecta, la consideración de centros privados como hospitales de referencia y la transferencia continuada de fondos públicos hacia operadores con ánimo de lucro, sin una auditoría pública exhaustiva de calidad, equidad y coste", todo lo cual supone, en palabras de Sumar, "una perversión del sistema concebido por la legislación básica estatal".

"A esta deriva estructural se añaden episodios que han generado una profunda alarma social en torno a la gestión del Servicio Andaluz de Salud, incluyendo irregularidades en la contratación, fraccionamientos, procedimientos extraordinarios convertidos en práctica ordinaria y falta de transparencia en la ejecución presupuestaria", relata la iniciativa del grupo de Sumar antes de apostillar que a todo ello "se suma un proceso prolongado de infrafinanciación y debilitamiento estructural de la sanidad pública en el territorio".

Así, desde Sumar advierten de que entre los años 2010 y 2019 "se produjo una reducción acumulada de 19.000 millones de euros en los presupuestos sanitarios públicos andaluces, con la consiguiente pérdida de más de 9.000 profesionales sanitarios", y señalan que ese "recorte masivo supuso un deterioro importante de plantillas, sobrecarga asistencial y debilitamiento de la capacidad resolutiva del sistema".

"En los últimos años, lejos de revertirse de forma estructural esta situación, se ha intensificado el recurso a conciertos y derivaciones al sector privado, sin que ello haya resuelto el colapso de la Atención Primaria ni el incremento de las listas de espera", critica la iniciativa de Sumar, que apunta que, "actualmente, el 12,5% de la población andaluza se encuentra en lista de espera sanitaria, con demoras que en muchos casos superan los plazos máximos normativamente establecidos, muy por encima de las medias".

Desde Sumar también señalan que existen "pacientes que no figuran en registros oficiales debido al cierre de agendas", así como que, "en Atención Primaria, las demoras medias para obtener cita oscilan entre 10 14 días", y concluyen que, "ante esta situación estructural y persistente, resulta imprescindible una respuesta política clara que refuerce la financiación, garantice el uso preferente de los recursos públicos, limite la externalización a supuestos verdaderamente excepcionales y asegure mecanismos efectivos de evaluación, transparencia y control".