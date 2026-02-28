Susana Díaz acude al Parlamento al acto del 28F: "Nos reencontramos con una tierra con las heridas de Adamuz y el agua"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d) saluda a la senadora, Susana Díaz a su llegada al acto del Día de Andalucía. A 28 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha acudido este sábado 28 de febrero como invitada al Pleno institucional en el Parlamento con motivo del 28F, donde ha tenido la oportunidad de conversar ante los periodistas con el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP).

Previamente ha concedido una breve entrevista a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que se trata de un 28F porque este 2026 está siendo "muy complicado" y permite a los andaluces que "nos reencontremos con una tierra que tiene todavía las heridas del agua y del accidente ferroviario" de Adamuz.

"Los andaluces somos personas generosas por naturaleza. Y sentimos con el cariño el ser de esta tierra y el ser español. Y eso nos hace de una autenticidad encomiable", ha añadido antes de valorar que las distinciones oficiales por el 28F vayan a tener "muy presentes" a los vecinos de Adamuz.

Susana Díaz ha tenido un recuerdo para las "miles de personas que han tenido que dejar sus casas por las borrascas, las riadas y los efectos de nuestra atmósfera que tenemos que cuidar". "Para mí este año es más que un año electoral, es un año en el que los andaluces nos reencontramos con una tierra que tiene todavía las heridas del agua, del accidente ferroviario y del dolor de muchas familias. Ya llegarán las urnas", ha concluido.

