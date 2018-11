Susana Díaz promete la gratuidad de libros de texto para Educación Infantil de 3 a 6 años

Actualizado 12/11/2018 11:36:20 CET

CÓRDOBA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, ha anunciado este domingo en Córdoba que, si los socialistas logran "la confianza mayoritaria de los andaluces el 2 de diciembre", en las elecciones autonómicas, "el Gobierno de Andalucía pondrá los libros", para la Educación Infantil "de tres a seis años, gratis en todos los colegios".

En el que ha sido su primer acto preelectoral de partido de cara al 2D, junto al secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, y ante un auditorio de profesores y padres de alumnos en buena parte, Susana Díaz ha justificado esta medida, que se suma al hecho de que Andalucía ya era la única comunidad que ofrecía libros de texto gratis para Educación Primaria y Secundaria, señalando que "hay que seguir avanzando" en este camino, porque todo el dinero que se dedica a educación "no es gasto, es inversión" para el futuro de los andaluces.

Por eso, la secretaria general del PSOE andaluz ha defendido que también sean gratis los libros de texto para los alumnos de Educación Infantil de tres a seis años, teniendo en cuenta que "son los más caros" y que, además, son de un solo uso, pues los niños han de escribir y pintar en ellos, con lo que ya no sirven para el hermano pequeño, de modo que, "a veces hay que tirar de la pensión del abuelo", que se ocupa comprar esos libros, pero eso es algo que ya no tendrán que hacer, si Susana Díaz sigue siendo la presidenta de la Junta de Andalucía.

Con esta medida se incrementarán, por tanto, los "5.000 euros de renta indirecta" que recibe anualmente cada familia andaluza, a través de los libros gratuitos, "las becas para el comedor y las becas para el transporte" escolar, hasta el punto de que la "mitad" de los alumnos que tienen comedor escolar en Andalucía "lo tienen bonificado al 100 por 100", a lo que se une que la Junta hace un "esfuerzo importante" con las aulas matinales", que abren desde las siete de la mañana, y con las actividades extraescolares, en una apuesta clara por la conciliación laboral y familiar.

Junto a ello, según ha subrayado la presidenta andaluza, está el compromiso de los socialistas de no dejar "que se apague la luz" de la educación "en ningún municipio de Andalucía", porque en el ámbito rural "esto no va de ratio, sino de igualdad de oportunidades", de modo que aunque se viva en un pueblo lejos de la capital y con pocos habitantes, el "colegio no se puede apagar", porque constituye "el mejor elemento para vertebrar Andalucía, para ahuyentar el fantasma de la despoblación" y el mejor ejemplo del "compromiso de un gobierno izquierdas por la igualdad".

Esto encaja en la máxima de que "la educación pública no es un gasto, sino que es una inversión para una mejor Andalucía", y por eso los socialistas quieren que les apoyen el 2D, "para seguir construyendo una Andalucía que tiene mimbres, talento y miles de hombres y mujeres dispuestos a dar lo mejor para esta tierra que está por venir" y, por ello, la educación es y será "bandera y orgullo" del Gobierno del PSOE-A, en una comunidad en la que "el 80 por ciento de los colegios son 100 por 100 públicos", con "6.000 centros educativos y más de 100.000 docentes", que se han incrementado en 6.400 en los últimos años.

En este contexto se inscribe que, en Educación Primaria, Andalucía es la única comunidad autónoma "que tiene al 100 por 100 de los niños con la segunda lengua", a lo que se une que también es "la comunidad autónoma que más porcentaje tiene en Secundaria de segunda lengua", que llega al "65 por ciento, mientras que la que viene detrás" de Andalucía "no llega ni al 30 por ciento" de alumnos que estudian una segunda lengua extranjera en la ESO.

UNIVERSIDAD Y FP

Por otro lado y teniendo en cuenta que, según la Comisión Europea, "el 70 por ciento del mercado laboral va a exigir en los próximos años un nivel de formación medio o alto", desde la Junta se fomentarán "las pasarelas de ida y vuelta a la Universidad", desde o hacia la Formación Profesional (FP) Dual y reglada.

Por ello, al margen de que las matrículas universitarias solo cuesten siete euros en Andalucía, primando así "el esfuerzo" de los estudiantes, hasta el punto de que "ha subido el nivel académico" de los universitarios, "hay que dar excelencia a la FP", porque "vamos a vivir una revolución digital de manera inmediata" que hará que las profesiones actuales cambien, que el reciclaje formativo sea una constante y que surjan nuevas profesiones".

Por ello se precisa una FP "más dinámica y permeable al mercado laboral", explicando a las empresas que "necesitan una buena FP", pues así serán más "productivas y competitivas", también a largo plazo, razón por la que deberán implicarse más en la FP Dual y también en la reglada, pues ello les beneficiará.

Este es el motivo por el que, desde la Junta y según la pretensión del PSOE-A, también se fomentarán "las pasarelas de ida y vuelta a la Universidad", desde la FP, pues ambas "pueden ser complementarias, que se puede llegar a la Universidad desde la FP", o bien que "se puede reforzar" la cualificación profesional y la "adaptación al mercado laboral pasando a la FP" desde la Universidad.

"El futuro va por ahí --ha resaltado--, pues eso nos permitirá, no ir al 70 por ciento en trabajadores cualificados, que reclama la Comisión Europea, sino ir por encima", de forma que, con esta necesaria combinación de Universidad y FP, ésta última dejará de ser "la hermana pequeña" y pasará "al primer nivel", lo cual requerirá una "apuesta por FP", que, según ha anunciado Susana Díaz, "irá acompañada de inversión en tecnología y en medios".

OTRAS CAPACIDADES

Por otro lado, la presidenta de la Junta de Andalucía ha indicado que "también hay garantizar la igualdad entre quienes tienen otras capacidades", de tal forma que "cuando un niño necesita una atención especial, automáticamente se recurre a la educación pública, con aulas especiales, con profesores de apoyo y con psicólogos", entre otros medios, porque "la educa pública atiende de manera distinta a quien tiene otras capacidades para que su desarrollo personal sea en igualdad".

Por ello, "pensando en esos niños, Andalucía tendrá un Plan de Apoyo a la Educación Especial" en los centros educativos, "optimizando los recursos" y "poniendo los medios para que nuestros niños estén en las mejores condiciones" y puedan, en el futuro, desarrollar una "vida autónoma en igualdad".

ANTONIO RUIZ

A estas cuestiones ser ha referido también previamente el secretario general del PSOE en Córdoba, Antonio Ruiz, quien ha recordado que, para los socialistas, "la educación pública es uno de los pilares del Estado del Bienestar" y clave para "la igualdad", frente a un PP que "critica e insulta a los escolares" andaluces y al sistema educativo que dice defender, cuando lo cierto es que "Andalucía es la comunidad que más dedica a educación, tres puntos por encima de Cataluña y seis puntos por encima de Madrid".

Además, a pesar de los "recortes" impuestos por el anterior Gobierno central del PP, "en Andalucía se blindó la educación, sin aumentar la ratio" de alumnos por aula y con "más docentes", y en el último año en Córdoba "se han siete millones de euros a la gratuidad de los libros de texto", mientras que en los últimos cuatro años se han dedicado en esta provincia "15,8 millones de euros a 164 actuaciones" en centros educativos.