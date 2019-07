Susana Díaz asegura que Sánchez no la llamará para que sea ministra: "Él sabe perfectamente dónde deseo estar"

Publicado 17/07/2019 10:35:52 CET

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no la va a llamar para que sea ministra de un nuevo Gobierno del PSOE: "Él sabe perfectamente dónde deseo y quiero estar y tengo su cariño y su apoyo y él tiene el mío".

En una entrevista con RNE recogida por Europa Press, Susana Díaz ha indicado, tras ser preguntada sobre si Sánchez la puede llamar para que sea ministra, que su compromiso y responsabilidad la tiene con el más de un millón de andaluces que votaron al PSOE en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018. Ha indicado que los socialistas van a trabajar el tiempo que dure la legislatura en Andalucía para que nadie recorte nuestro autogobierno.

"Estoy haciendo lo que de verdad me apasiona, que es la defensa de mi tierra y no me llama la atención ningún cargo ni ninguna responsabilidad. Todo el mundo sabe que no me mueve ni el dinero ni el poder, sino que me mueve la política y en estos momentos la política en Andalucía necesita que el PSOE esté con fortaleza y defienda nuestra autonomía y autogobierno, la igualdad y a las personas", ha señalado Díaz, quien ha añadido que entre las "obsesiones" de Pedro Sánchez está que Andalucía, cuando antes, vuelva a tener un Gobierno socialista.

Susana Díaz ha manifestado que entre ella y Sánchez hubo momentos "difíciles y complicados" en el pasado, pero que ahora tienen una relación de "muchísima confianza y de diálogo permanente y fluido". Ha señalado que ambos saben de la importancia que tiene que el PSOE esté fuerte y unido para la defensa de España y Andalucía. "Tengo confianza plena en Pedro Sánchez como se que él la tienen en mí", ha apuntado Díaz.

En cuanto a la situación que se está viviendo en España y la posibilidad de repetición de elecciones generales, ha manifestado que los socialistas desean que haya un acuerdo de cara a la investidura para que se evite que sigamos en la situación actual, "que no es buena para los españoles que no pueden estar atrapados en el egoísmo de nadie". Ha recordado que la gente votó con mucha claridad el pasado 28 de abril y ahora necesita un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, que cuanto antes continúe en la línea de avances de los últimos doce meses.

Ha indicado que no podemos estar atrapados ni en el "tacticismo" de los que se están poniendo de "perfil" como si la gobernabilidad de España no fuera con ellos y permanente se dan golpes de pecho de "patriotas", como Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) ni en el "egoísmo" de Pablo Iglesias (Unidas Podemos) de que "por encima de todo tiene que estar su sillón" y tras cinco ofertas consecutivas de Pedro Sánchez, sigue diciendo que "lo primero es él y no España".

"Esto no es de recibo cuando los españoles han hablado con tanta claridad", según ha señalado Susana Díaz, quien ha mostrado su preocupación por que en este país empecemos a ver normal lo que no lo es: "No es normal que el bloqueo se convierta en el día a día después de cualquier proceso electoral" y que todo vaya en función de los intereses personales o partidarios de algunos.

En su opinión, hay que reflexionar sobre el hecho de que España no puede estar sometida a un bloqueo un vez que los ciudadanos han emitido su voto de manera libre.

Preguntada sobre si prefiere una repetición de elecciones a un posible gobierno de coalición con Unidas Podemos, ha indicado que lo que ella prefiere siempre es que se escuche a la gente y la "gente ha hablado con claridad y le ha dado una mayoría importante al PSOE". Ha añadido que "no es de recibo" Podemos haya rechazado las cinco ofertas que le ha hecho Pedro Sánchez.

Para Susana Díaz, esto no va de si queremos o no que Pablo Iglesias esté en el Consejo de Ministros, sino del hecho de que no puede ser, en referencia a Podemos, que haya ministros "que estén a favor de la autodeterminación" o que votaron de manera distinta al PSOE en la Mesa del Congreso sobre la situación de los políticos catalanes presos.

"No sería un Gobierno sólido o estable para enfrentarse a uno de los principales retos que tiene el país", según ha señalado la dirigente socialista en referencia a un hipotético gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

"EJERCICIO DE AMOR POR ESPAÑA"

Asimismo, Susana Díaz ha manifestado que ahora todos los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, tienen la legitimidad de pedir a PP y Ciudadanos que hagan el "mismo ejercicio de amor por España" que hizo el PSOE, que hasta ahora es el único partido que ha demostrado que es capaz de hacer eso por nuestro país, en referencia al hecho de que se abstuviera en el año 2016 en la investidura de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno.

Ha manifestado que esos partidos están buscando que al final la investidura de Pedro Sánchez salga con el voto de los separatistas para llevarse toda la legislatura "castigando al Gobierno y volviendo a enfrentar". "Si quisieran un poquito a España, como dicen, ya se habrían planteado la abstención", ha apuntado Susana Díaz, para quien cuando alguien no tiene alternativa de gobierno, no puede bloquear las instituciones.

Asimismo, ha señalado que Pablo Casado piensa que una repetición de elecciones "les viene bien" dentro de esas primarias de la derecha española para sacarle "dos o tres cuerpos" a Albert Rivera. "Cuando los máximos dirigentes de los partidos están en eso, España sigue atrapada en el tacticismo", ha lamentado.

De otro lado, se ha mostrado convencida, en relación con un posible apoyo de los independentista a la investidura, de que Pedro Sánchez va a garantizar por encima de todo la unidad y la cohesión de España y el cumplimiento del estado de derecho, y así lo ha demostrado día a día: "Por eso todavía hoy no hay un Gobierno, porque no cede a las presiones ni de unos ni de otros".

Ha señalado que si PP y Ciudadanos hicieran un ejercicio de responsabilidad, dejando que se forme el Gobierno, "Quim Torra y los separatistas no tendrían ni un minuto de telediario ni nadie estaría pendiente de lo que opinan". "Para eso hay que querer mucho a España y ponerla por delante de los propios intereses y los de tu partido", ha apuntado Díaz, quien ha añadido que los socialistas tienen claro lo que quieren para este país.