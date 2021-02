Susana Díaz urge a la Junta una mesa por la industria en Andalucía y Moreno le replica que "boicotea" las que él convoca

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha emplazado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a convocar "cuanto antes una mesa que aborde la situación industrial de Andalucía", actualmente en "crisis", a lo que el jefe del Ejecutivo le ha respondido preguntándole que "para qué quiere" que haga eso si luego ella "boicotea y no va" a las mesas que él convoca.

Así se lo ha trasladado Moreno a Susana Díaz en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y después de que la dirigente socialista haya trasladado al presidente de la Junta la preocupación de su grupo por "el futuro industrial" de esta comunidad autónoma.

Al respecto se ha referido al reciente concurso de acreedores solicitado por Abengoa, que "va a afectar a 3.000 trabajadores", al posible cierre de la factoría de Airbus en Puerto Real (Cádiz) o al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en Aernnova.

"Se acumulan las malas noticias sobre el sector industrial en la comunidad, y eso implica que actúe su gobierno", le ha dicho Susana Díaz a Juanma Moreno, a quien ha preguntado "qué plan" tiene la Junta "para evitar el desmantelamiento industrial en Andalucía".

Juanma Moreno, que ha aprovechado su intervención para valorar la mejora de la situación de la pandemia de Covid-19 en Andalucía en las últimas semanas y las inversiones de su gobierno en sanidad o en cuestiones sociales a través de recursos como la Renta Mínima de Inserción social o las 'tarjetas monedero' que Susana Díaz quiso "boicotear" a través de los ayuntamientos gobernados por el PSOE, ha subrayado que la Junta ya está trabajando en un "nuevo paquete" de ayudas "mucho más importante en términos económicos" que el anterior puesto en marcha "para reactivar la economía".

MORENO ALUDE AL 'CASO ISOFOTÓN'

Sobre Abengoa, el presidente de la Junta ha sostenido que el Gobierno que él preside "no puede ayudar" a empresas así "por culpa de la gestión de la anterior administración" socialista, y al hilo ha aludido al "caso Isofotón y otros que están judicializados por hacer de las ayudas públicas lo que se hizo".

En todo caso, Moreno ha apuntado a Susana Díaz que "si el problema financiero de la compañía son 6.000 millones de euros, ya me dirá con 20 millones" --la cantidad que Abengoa reclamaba a la Junta para su plan de reestructuración-- "lo que vamos a contribuir para arreglar esa situación".

En esa línea, el presidente de la Junta ha manifestado que "este problema está claramente en manos del Gobierno de la nación y de la SEPI", la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y le ha indicado a Susana Díaz que ella lo que debe hacer es "ponerse a trabajar y, de una vez por todas, saber coger el teléfono, llamar a Madrid y poner en su sitio a esos dirigentes que olvidan y ningunean a Andalucía".

SUSANA DÍAZ: MORENO "VIVE EN OTRO MUNDO"

Susana Díaz ha respondido a Moreno acusándole de vivir "en otro mundo", en el que "no se ha enterado de que han entrado banderas falangistas esta semana" en el Parlamento andaluz, ni de "lo que ha pasado en Cataluña", donde el PP ha sido "devorado" por Vox en las elecciones autonómicas, o de que "los tribunales de justicia le han tumbado sus contratos exprés".

"Ser presidente es tomar decisiones; no me pida a mí como líder de la oposición que haga lo que debe hacer usted, que es implicarse, dar soluciones y trabajar para que Andalucía tenga presente y futuro", le ha trasladado Susana Díaz al presidente de la Junta, a quien ha emplazado además a que "no siga escondiendo la cabeza como el avestruz, sáquela" y vea que hay "miles de trabajadores con miedo a perder su empleo en Andalucía, que ven que este gobierno ni está ni se le espera, que no se preocupa de empresas en crisis y siempre recurre a elementos muy manidos".

Susana Díaz ha incidido en pedir a Moreno que convoque esa mesa en torno a la situación industrial de Andalucía, así como que escuche "Wa los trabajadores" y les dé "el protagonismo que deben tener, esencial", para "mantener el empleo de calidad". La dirigente socialista ha advertido además al presidente de que "no va a haber convergencia real ni los fondos que lleguen de Europa serán útiles si la industria se cae, y usted la está dejando caer", le ha espetado.

La líder socialista ha concluido su intervención lamentando que a Moreno "le interesa muy poco" lo que el PSOE-A y ella dicen porque "le interesa muy poco lo que están sufriendo los andaluces".

El presidente de la Junta le ha replicado preguntándole que "para qué quiere que convoque mesas, si convoco mesas y luego usted es la primera que las boicotea y no va". En ese sentido, ha comentado que, el pasado mes de octubre, a iniciativa del Grupo Popular se convocó "a todos los grupos parlamentarios" a una reunión para tratar de Abengoa y "el único grupo que se negó a acudir fue el PSOE".

Moreno ha defendido que su gobierno está "creando un nuevo marco en Andalucía, trabajando en la simplificación administrativa tan demandada en el sector industrial, bajando impuestos", e impulsando iniciativas de reactivación económica, además de "quitando la corrupción y poniendo honestidad para que haya transparencia", y ha concluido defendiendo que todo eso está dando "resultado" en forma de nuevas iniciativas empresariales que se anuncian para la comunidad porque "Andalucía sigue teniendo mucho atractivo", según ha concluido el presidente de la Junta.