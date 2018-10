Suspendido en Córdoba el juicio a ocho acusados de robos en tiendas y restaurantes de varias provincias

Publicado 07/03/2018 18:41:53 CET

CÓRDOBA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha suspendido el juicio de este miércoles y lo pospone para septiembre contra ocho jóvenes, de nacionalidad rumana, acusados de delitos de robo con fuerza en las cosas, tras supuestamente robar en 2012 en tiendas, restaurantes, un estancos y una joyería de las provincias de Córdoba, Madrid, Toledo y Zaragoza. La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los 15 y los dos años de cárcel.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los robos tuvo lugar una madrugada de junio de 2012, cuando tres de los procesados, en compañía de dos individuos que se encuentran "en paradero desconocido", presuntamente reventaron la cerradura de la puerta de entrada de una tienda de deportes de La Carlota, donde se apoderaron de diverso material valorado en 17.852 euros y daños por 103 euros.

Para facilitar su huida, los acusados supuestamente robaron un vehículo en dicho municipio y lo abandonaron al día siguiente en Aranjuez (Madrid). El propietario reclama por los daños causados que han sido tasados en 3.468 euros.

Posteriormente, en una madrugada de agosto de 2012, otros tres procesados se dirigieron a Esquivias (Toledo) y, según el fiscal, forzaron la ventana de un estanco y se apoderaron de dinero que había en la caja registradora y de tabaco, con cantidades que no han podido ser valoradas al no aportarlo el denunciante, que no reclama por los efectos sustraídos y los daños causados al establecimiento, por 258 euros.

Tras ello, en septiembre del mismo año, tres acusados se desplazaron a un restaurante de la Autovía A-3 en Fuentidueña de Tajo (Madrid), donde después de presuntamente arrancar la reja de la ventana de acceso e inutilizar el sistema de alarma, se hicieron con 200 juegos de vajilla, 31 botellas de alcohol, tres barriles de cerveza, una caja registradora, 250 euros, dos televisiones, cartones de leche, judías verdes, café, aceite y bandejas de horno, todo ello tasado en 6.758 euros.

En este caso, la propietaria reclama los efectos sustraídos y por los daños causados, por valor de 258 euros. Como consecuencia de los hechos, la máquina de tabaco del local fue "violentada" y se apoderaron de 1.100 euros en efectivo y 1.269 euros en tabaco.

A finales del mismo mes, los procesados viajaron hasta un restaurante de Polán (Toledo) en la Carretera CM-401, donde supuestamente robaron el dinero de la máquina registradora, una máquina tragaperras y un televisor, tasado en 419 euros. Los daños han sido valorados en 49 euros y el propietario reclama la indemnización que le corresponda.

Días más tarde, uno de los acusados, "en connivencia con el resto", vendió el referido televisor por 380 euros, aunque en diciembre de 2012 el mismo fue recuperado.

Por otra parte, a finales de octubre, cinco de los procesados fueron a la nave de una empresa en Illescas (Toledo) y, según el Ministerio Público, robaron ordenadores, teléfonos, 600 litros de gasóleo, radiales y 2.070 metros de cable eléctrico, entre otros objetos, todos tasados en 15.528 euros. Para huir, supuestamente robaron una furgoneta, que fue recuperada en febrero de 2013 en Torrejón de Ardoz (Madrid). Los daños han sido valorados en 4.248 euros.

Mientras, a mediados de noviembre de 2012, los acusados se dirigieron a una joyería de Alagón (Zaragoza) y, tras forzar la persiana, accedieron al interior y se apoderaron de 80 euros y distintas joyas, todo valorado en 13.397 euros. Los daños en el local fueron por 189 euros. La dueña del establecimiento recuperó parte de las joyas sustraídas, al ser detenidos a bordo de un coche cuatro de los procesados una noche de diciembre de 2012.

Cabe señalar que sobre tres de los ocho acusados concurre la agravante de reincidencia, por condenas de penas de cárcel por robos, y se enfrentan a 15, nueve y tres años de prisión, respectivamente.