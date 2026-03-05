Suspendido de nuevo el proceso de licitación de la explotación del tranvía de Jaén por el recurso de la UTE de Avanza

Archivo - Tranvía de Jaén circulando en pruebas - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La licitación del contrato de explotación del tranvía de Jaén ha sido suspendida cautelarmente de nuevo, tras la interposición de un recurso por parte de la unión temporal de empresas (UTE) de la que forma parte Avanza.

El recurso se produce después de que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda excluyera a la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA del procedimiento por no disponer en tiempo y forma de plan de igualdad inscrito en el registro laboral correspondiente.

La "medida cautelar" de suspensión ha sido dictada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja), según se recoge en la plataforma de contratación pública del Gobierno andaluz, consultada por Europa Press. Es la segunda vez que se da esta situación, después de que la licitación también estuviera suspendida en enero por el recurso, que no prosperó, de la UTE de Alsa contra su revocación como adjudicataria.

Desde la Consejería de Fomento se ha explicado que la mesa de contratación requirió la documentación al tercer candidato, la UTE Ruiz- Barranqueiro, "que ya la ha presentado"; mientras que "en este plazo de tiempo, Avanza ha formalizado la presentación de un recurso especial contra su exclusión del proceso".

"Dicha exclusión fue acordada por la mesa de contratación, que está conformada única y exclusivamente por técnicos de la Consejería y que adopta sus decisiones basadas en fundamentos jurídicos", han indicado este jueves a Europa Press desde el departamento que dirige Rocío Díaz.

Ha añadido que, "como ya ocurrió en el anterior recurso presentado por ALSA, que fue favorable a los planteamientos que mantuvo la mesa, se ha procedido por los servicios técnicos de Contratación a remitir el expediente" al Tarcja "y se espera que su resolución se adopte con unos plazos similares al anterior proceso".

Cabe recordar que, entre los contratos destinados a servicios de mantenimiento y operación del sistema tranviario de Jaén, se encuentra el de operaciones, que tiene, además, la mayor cuantía de salida (17,8 millones). Un procedimiento que se está viendo retrasado sobre las previsiones iniciales por contratiempos relacionados con cuestiones técnicas de documentación.

En el caso de la primera UTE propuesta como adjudicataria --Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh--, se excluyó por no entregar una documentación y presentarla "fuera del plazo concedido para la subsanación".

Reclamó ante el Tarcja pidiendo anular de la decisión de revocar la propuesta para adjudicarse el contrato (por 10,8 millones IVA excluido), lo que llevó a suspender el proceso. El tribunal, no obstante, ratificó la decisión de la mesa de contratación, de modo el 20 de enero se levantó esa suspensión y el proceso siguió para analizar la documentación presentada por la segunda mejor oferta.

Ésta era la de la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA (por 13,5 millones), que, finalmente, el 10 de febrero fue excluida también de la licitación por no disponer en tiempo y forma de plan de igualdad. Además, la mesa requirió la documentación al tercer candidato, la UTE Ruiz-Barranqueiro, que presentó una propuesta por 10,9 millones. Sin embargo, el procedimiento queda ahora paralizado de nuevo a la espera de que el Tarcja se pronuncie sobre el recurso de Avanza.

BLOQUES

El contrato de servicios de operaciones se divide en tres bloques. El primero está centrado en la operación del sistema e incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

El tranvía de Jaén --que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011-- tiene un trazado de 4,78 kilómetros, que discurren íntegramente en superficie con vía doble banalizada. Está dotado con señalización lateral luminosa y circulación en modo marcha a la vista con sistema de prioridad semafórica en todos los cruces. A lo largo del itinerario se distribuyen diez paradas, así como un depósito para el material rodante.