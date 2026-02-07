Taburete llega al Teatro de la Axerquía de Córdoba el 16 de mayo con su gira 'El perro que fuma'

Cartel del concierto de Taburete en Córdoba. - IMAE

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo madrileño Taburete, conformado por Guillermo 'Willy' Bárcenas y Antón Carreño, llegará el próximo 16 de mayo, a las 19,00 horas, al Teatro de la Axerquía de Córdoba dentro de su gira 'El perro que fuma tour 2026', una cita que contará con las actuaciones previas de los artistas Pavlenha y Cosita Wena.

Según informa el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, las entradas para esta cita musical, que van desde los 30 hasta los 45 euros, ya están disponibles en la web 'teatrocordoba.es'.

Taburete es "una de las bandas más reconocidas del pop español contemporáneo" y ha desarrollado "una trayectoria sólida caracterizada por un estilo propio que combina pop, rock y elementos de la canción melódica, con letras directas y una fuerte conexión con el público".

Esta actuación en Córdoba corresponde a la presentación en directo de su nuevo trabajo discográfico, 'El perro que fuma', dentro de la gira de lanzamiento del álbum. Se trata de un espectáculo "renovado, concebido específicamente para esta etapa, que refleja la evolución artística del grupo y que se presenta por primera vez en la ciudad".

Así las cosas, el show se desarrolla en formato íntegramente en vivo, con una puesta en escena cuidada y un repertorio que combina las nuevas composiciones del disco con algunos de los temas más representativos de su trayectoria. La experiencia y capacidad de convocatoria de la banda garantizan un evento de calidad, plenamente adecuado al uso cultural del Teatro de la Axerquía.

Como actuaciones previas, acompañarán al grupo los artistas Pavlenha y Cosita Wena. Pavlenha es un artista emergente del panorama pop nacional, con una propuesta actual y una clara proyección en directo, que ha participado como invitado en conciertos y giras de primer nivel.

Por su parte, Cosita Wena es una formación con una fuerte implantación local en Córdoba, conocida por su conexión con el público y su experiencia sobre el escenario, aportando un valor añadido al evento y reforzando la presencia de talento cercano en la programación.