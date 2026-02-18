Tellado (PP) avisa a Montero de que Sánchez "le obliga a ir al matadero electoral" en Andalucía: "Su suerte está echada"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA/MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le obliga a ir al matadero electoral de Andalucía", donde se ha mostrado convencido de que "su suerte está echada".

Tellado se ha pronunciado de este modo durante la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados, que se ha iniciado con tres preguntas del Grupo Popular a María Jesús Montero ante la ausencia de Pedro Sánchez.

"Señora ministra de Hacienda saliente, está usted en las últimas. En breve tendrá que dejarlo porque Sánchez le obliga a ir al matadero electoral de Andalucía. Su suerte está echada", ha asegurado el 'número dos' del PP, que ha hecho a continuación un repaso de su balance como ministra de Hacienda durante los últimos años.

En este sentido, Tellado ha preguntado a Montero si se siente "orgullosa" de ser "la ministra que más ha machacado impuestos a los españoles, de ser la ejecutora del modelo Junqueras para liquidar la igualdad o de llevar tres años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE)". "Tres presupuestos en ocho años, ya puede estar contenta, es usted una incompetente de manual", le ha espetado.

También ha definido a Montero como "el epicentro de la corrupción de este Gobierno, del que se irá dejando un historial delictivo importante", ya que ha recordado que "se trajo de Andalucía y nombró" al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, "en el centro de una trama por mordidas y amaños en la que no actuaba solo, sino en colaboración con la fontanera Leire Díez".

"La misma SEPI en la que usted rescató Plus Ultra para beneficio del ínclito Zapatero. Su Ministerio trató de tapar todo el fraude del caso Mascarillas, de Interior, de ADIF, del Ministerio de Infraestructuras, ahí estaban Koldo y Ábalos. Su Ministerio lo tapó y echó al inspector que lo investigaba. Su Ministerio emitió informes para tapar la evasión fiscal del hermano de Sánchez. Usted trabaja ahora codo con codo con Borja Cabezón. ¿De verdad que le vale la pena? Usted convive peligrosamente en una organización criminal y este será su legado", ha concluido.

"¿ALGO QUE DECIRNOS DEL SEÑOR PINEDA?"

Acto seguido, el vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, también ha cargado contra Montero para pedirle en primer lugar que "no olvide que usted es la de los ERE, el mayor fraude que ha habido en este país" y preguntarle "dónde están los 680 millones de euros de los desempleados de Andalucía".

Y a continuación ha hecho alusión a la detención por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por su supuesta vinculación en una operación urbanística relacionada con una parcela de Emvisesa en Pino Montano, en los terrenos del Higuerón. "¿Algo que decirnos del señor Pineda?", ha cuestionado Bravo a Montero.

En su réplica, la ministra de Hacienda ha contraatacado exigiendo explicaciones a Bravo por "los sobresueldos que cobraba en Andalucía por encima del salario público que tenía asignado" en su etapa como consejero de Hacienda del Gobierno de Juanma Moreno.