Un terremoto superficial de 1,6 con epicentro en Atarfe (Granada) se deja sentir entre la población

Terremoto de 1,6 mbLg a 0 kms de profundidad en la ciudad granadina de Atarfe a las 0,07 del lunes, 23 de marzo, con intensidad III. - IGN

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 1,6 (mbLg) con epicentro en la ciudad granadina de Atarfe se ha dejado sentir este lunes entre la población local cuando apenas pasaban siete minutos de las 12 de la noche.

Según información difundida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, y consultada por Europa Press, el sismo ha sido superficial y ha tenido una intensidad III, es decir leve, por lo que no ha causado ningún daño.

Por otro lado, la intensidad III también da cuenta de que el terremoto ha sido sentido por vecinos la población local y de municipios próximos dentro de los edificios, que han percibido balanceos o ligeros temblores, así como que los objetos colgados han oscilado levemente.