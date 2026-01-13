'Los Tigres' de Alberto Rodríguez y 'El Cautivo', rodada en Sevilla, reciben siete nominaciones a los Goya 2026 cada una

Toni Acosta y Arturo Valls durante la lectura de los nominados y nominadas a la 40 edición de los Premios Goya, en la Academia de Cine, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). A la 40 edición de los Premios Goya optan un total de 218 películas española - Raúl Terrel - Europa Press

Las películas 'Los Tigres', del director sevillano Alberto Rodríguez, y 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar, rodada en distintos enclaves de la provincia de Sevilla, han obtenido siete nominaciones cada una en la 40.ª edición de los Premios Goya. Por su parte, 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sirat', de Oliver Laxe, se perfilan como las favoritas de esta edición, con trece y once nominaciones, respectivamente, según ha anunciado este martes la Academia de Cine.

En concreto, 'Los Tigres' ha sido reconocida por su música original a cargo de Julio de la Rosa, su dirección de producción con Begoña Muñoz, así como en las categorías de dirección de fotografía, montaje, dirección de arte, sonido y efectos especiales.

Por su parte, 'El Cautivo' ha recibido nominaciones que incluyen al actor de reparto Miguel Rellán, al actor revelación Julio Peña, y a la dirección de producción de Sergio Díaz Bermejo, además de estar presente en las categorías de dirección de arte, maquillaje y peluquería, diseño de vestuario y sonido.

Los actores Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de dar a conocer las nominaciones desde la sede de la Academia de Cine.

'Los Domingos' con trece nominaciones es la película que más candidaturas ha logrado, seguido de 'Sirat' con once, 'Maspalomas' con nueve, 'La Cena' con ocho y 'Sorda', 'El Cautivo' y 'Los Tigres' con siete nominaciones.

Las películas que repiten nominación a Mejor Dirección y a Mejor Película son 'Los Domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat'. Por el 'cabezón' a Mejor Película competirán 'La Cena', 'Los Domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda'. A Mejor Dirección optarán Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos', Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas', Carla Simón por 'Romería', Oliver Laxe por 'Sirat' y Albert Serra por 'Tardes de Soledad'.

En la categoría de actor protagonista, los nominados han sido Alberto San Juan por 'La Cena', Miguel Garcés por 'Los Domingos', José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', Mario Casas por 'Muy Lejos' y Manolo Solo por 'Una Quinta Portuguesa'. A Mejor Actor de Reparto, los nominados son Miguel Herirán por 'El Cautivo', Juan Minujín por 'Los Domingos', Kandido Uranga por 'Maspalomas', Tamar Novas por 'Rondallas' y Álvaro Cervantes por 'Sorda'.

En categoría femenina, las actrices nominadas a Mejor Actriz Protagonista son Ángela Cervantes por 'La Furia', Patricia López por 'Los Domingos', Antonia Zegers por 'Los Tortuga', Nora Navas por 'Mi amiga Eva' y Susana Abaitua por 'Un fantasma en la batalla'. En la categoría de reparto, Elvira Mínguez por 'La Cena', Nagore Aramburu por 'Los Domingos', Miryam Gallego por 'Romería', Elena Irureta por 'Sorda' y María de Medeiros por 'Una Quinta Portuguesa'.

Asimismo, Nora Hernández (La Cena), Blanca Soroa (Los Domingos), Elvira Lara (Los Tortuga), Uxia García (Romería) y Miriam Garlo (Sorda) aspiran a ganar el Goya a Mejor Actriz Revelación, mientras que Antonio Fernández (Ciudad sin Sueño), Julio Peña (El Cautivo), Hugo Welzel (Enemigos), Jan Monter (Estrany Riu) y Mitch Robles por 'Romería'.

A la categoría de Mejor Dirección Novel competirán por el Goya : Ion de Sosa por 'Balearic', Jaume Clarell por 'Estrany riu', 'Gemma Blasco por 'La Furia', Gerard Oms por 'Muy lejos' y Eva Libertad por 'Sorda'.

LA TAUROMAQUIA OPTA AL GOYA CON 'TARDES DE SOLEDAD'

En la categoría de Mejor Película Europea competirán 'Cónclave', de Edward Berger, 'La chica de la aguja', de Magnus von Horn, 'On Falling', de Laura Carreira, 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, y 'Valor Sentimental', de Joachim Trier.

A Mejor Película Iberoamericana, las nominadas son 'Belén', de Dolores Fonzi, 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes, 'La piel del agua', de Patricia Velásquez, 'Manas, de Marianna Brennand y 'Un Poeta', de Simón Mesa.

En la categoría de Mejor Película Documental, Albert Serra logra la nominación con 'Tardes de Soledad', junto con Isaki Lacuesta y Elena Molina por 'Flores para Antonio', Hernán Zin por 'Todos somos Gaza', Álvaro Longoria por 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' y Gaizka Urresti por 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'.

Por otro lado, a Mejor Película de Animación optan al Goya 'Bella', 'Decorado', 'El tesoro de Barracuda', 'Norbert' y 'Olivia y el terremoto invisible'.

De las 218 películas inscritas a los Premios Goya 2026, 67 son óperas primas frente a las 72 del año anterior. De estas 218 producciones, 123 son de ficción, 87 son documentales y nueve son de animación.

En cuanto a los guiones inscritos, 129 son originales y 42 adaptados. También concurren este año 18 filmes europeos --tres menos que el año pasado-- y 15 largometrajes iberoamericanos --dos menos que la anterior edición--, películas que en ambas categorías han sido escogidas por sus respectivos países.

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo.