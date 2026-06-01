Todo listo por el Ayuntamiento para recibir al Real Jaén y a la afición tras su ascenso a Primera

Archivo - Plaza de Santa María vista desde el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén recibirá esta noche de manera oficial a jugadores, cuerpo técnico y directiva del Real Jaén CF para trasladarles la felicitación de toda la ciudad con motivo del ascenso conseguido este domingo en Baleares a Primera RFEF.

Será aproximadamente a las 21,30 horas de este lunes, cuando finalice la rúa que el club tiene previsto realizar por la ciudad y que terminará en la Plaza de Santa María, frente al Ayuntamiento.

La Corporación Municipal recibirá al club en el salón de plenos donde el alcalde de la ciudad, Julio Millán, hará entrega de un trofeo conmemorativo y trasladará al equipo las felicitaciones de toda la ciudad.

Desde el balcón del Ayuntamiento, alcalde y miembros del equipo se dirigirán a la afición para ofrecer el logro deportivo alcanzado este domingo.

Posteriormente, las celebraciones se trasladarán a la Plaza de Santa María donde se ha colocado un escenario y en el que equipo y afición continuarán la fiesta deportiva.