Un total de 121 trabajadores mueren en accidente laboral en 2025 en Andalucía, siete menos que en 2024

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 121 trabajadores fallecieron en accidente laboral a lo largo de 2025 en la comunidad andaluza, lo que supone siete menos que en el mismo periodo del año anterior (128), según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social consultados por Europa Press.

Además, del total de accidentes laborales mortales registrados en el pasado año, 95 de ellos ocurrieron en jornada, mientras que 26 se han producido en el camino de ida o vuelta al trabajo, conocido como 'in itinere'. En comparación con el año 2024, en este mismo periodo se registró un total de 100 fallecidos durante la jornada laboral y 28 'in itinere'.

En el desglose de los datos proporcionados por el Ministerio, Andalucía ha contabilizado un total de 103.584 accidentes laborales en 2025, concretamente, 87.647 sucedieron durante la jornada de trabajo, mientras que, 15.937 de esos incidentes ocurrieron 'in itinere'.

Asimismo, según el nivel de gravedad de estos incidentes ocurridos en la región andaluza, un total de 102.431 han sido leves --86.756 en jornada y 15.675 'in itinere'--, mientras que 1.032 han sido considerados como graves --796 durante la jornada laboral y 236 'in itinere'--.

Por otro lado, a nivel provincial, todas las provincias andaluzas han registrado accidentes laborales con resultado de muerte durante el pasado año, siendo Sevilla donde se ha contabilizado el mayor número de siniestros, con un total de 33 fallecidos. A Sevilla le sigue Málaga, con 23; Granada, con 14; Córdoba y Jaén, con 13; Almería y Cádiz, con nueve y finalmente Huelva, con siete fallecidos.

DATOS DE SINIESTRALIDAD LABORAL A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, un total de 735 trabajadores fallecieron en accidente laboral a lo largo de 2025, lo que supone 61 menos que en igual periodo de 2024 (-7,7%), según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La mayor parte de los accidentes mortales de 2025 se produjeron por infartos y derrames cerebrales (251), golpes por la caída de un trabajador (97), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (82) y accidentes de tráfico (73), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 9,6% en 2025 tras registrarse 584 fallecidos, 62 menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte avanzaron un 0,7%, hasta un total de 151 fallecidos, uno más que a lo largo de 2024.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 262, con un descenso del 19,6% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 48 trabajadores, 21 menos que en 2024, e industria, con seis siniestros menos, hasta los 110 fallecidos.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con un avance del 21,5%, hasta los 164 trabajadores fallecidos.

El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó un 11,6% en 2025, con descensos del 31,3%, 21,6% y del 6,7% en agricultura, servicios e industria, respectivamente, pero con un incremento del 17,8% en construcción.

CAEN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,3% el año pasado, hasta un total de 620.386, de los que 529.838 se produjeron en el centro de trabajo (-1,9%) y 90.548 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 2,9%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 3.701 en el acumulado de 2025, un 1,7% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 7,9%, hasta los 949.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 1,9%, hasta un total de 525.553, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 3%, hasta los 89.448.

676 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 59 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 735 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral en 2025, 676 eran asalariados, 54 menos que en igual periodo de 2024 (-7,4%), mientras que 59 fallecidos eran trabajadores autónomos, siete menos que en 2024 (-10,6%).

El secretario general de ATA y responsable del área de prevención de riesgos laborales, José Luis Perea, ha afirmado que, pese al descenso en la mortalidad de los trabajadores por cuenta propia, la pérdida de 59 autónomos como consecuencia de una accidente laboral en 2025 sigue siendo una cifra "inasumible" para nuestra sociedad".

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron el año pasado 28.455 accidentes laborales con baja, un 13,3% menos que en igual periodo de 2024, con 26.387 siniestros en jornada de trabajo (-14%) y 2.068 accidentes 'in itínere', un 3,8% menos.

Por sectores, según recoge ATA, se han registrado un mayor número de accidentes con baja entre el colectivo de autónomos de la construcción (8.306) y del comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos a motor (3.607) y, entre las comunidades autónomas, el mayor número de accidentes en términos absolutos en 2025 se ha dado en Andalucía (5.255 accidentes), aunque el dato está por debajo del total registrado hace un año.

"Falta mucha pedagogía y, sobre todo, programas específicos que fomenten una verdadera cultura preventiva adaptada a la realidad del trabajador por cuenta propia. No podemos permitir que 59 autónomos no vuelvan a casa por el simple hecho de desarrollar su actividad profesional", ha concluido Perea.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, durante 2025 se notificaron 542.661 accidentes sin baja laboral, un 1,9% menos que en el mismo periodo de 2024.