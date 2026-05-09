Los trabajadores del metro de Granada comienzan este lunes los paros con servicios mínimos del 50 por ciento

Archivo - Metro de Granada (imagen de archivo). - JUNTA - Archivo

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada comienzan este lunes, 11 de mayo, los cinco días de paros convocados en protesta por el "bloqueo" del convenio colectivo y la pérdida "sostenida" de poder adquisitivo en los últimos años. La plantilla ha convocado cuatro días de paros parciales que se extenderán hasta el jueves y el viernes 15 hay prevista una jornada completa de huelga.

Según ha confirmado el comité de empresa --integrado por CCOO, UGT y CSIF-- en un comunicado publicado una vez finalizada la reunión, las negociaciones han vuelto a finalizar "sin avances reales que permitan desbloquear el conflicto laboral ni evitar los paros convocados".

"Pese al enorme esfuerzo realizado por la parte social para intentar acercar posturas y encontrar una solución responsable, la empresa ha mantenido una actitud totalmente inmovilista, presentando una propuesta salarial que consideramos insuficiente y ficticia, ya que pretende vender como mejoras económicas lo que realmente supone eliminar o compensar derechos y mejoras laborales que la plantilla lleva años reclamando", han reprochado desde el comité.

Asimismo, la organización ha indicado que la falta de entendimiento provocada por la actitud de la empresa "conduce inevitablemente hacia una huelga que afectará al servicio de metro de Granada y, por tanto, a miles de usuarios". "Queremos dejar claro que este nunca ha sido el escenario deseado por este comité ni por la plantilla, que ha demostrado paciencia, compromiso y responsabilidad hasta el último momento", ha criticado, añadiendo que seguirán defendiendo "un convenio justo y unas condiciones laborales dignas", porque "creemos que quienes sostienen diariamente el servicio público de Metro de Granada merecen respeto, reconocimiento y hechos reales, no promesas vacías".

La Junta ha fijado unos servicios mínimos del 50 por ciento para los cinco días tras analizar las propuestas aportadas por empresa y trabajadores. Será así tanto en el servicio de trenes (conductores); como en el servicio de estaciones y línea (personal en estaciones), supervisores y técnicos. El personal de oficina será el mínimo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

Concretamente, los tramos horarios de la huelga son los siguientes: el 11 y el 13 de mayo de 7,00 a 9,30 horas; de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas. El 12 y el 14 de mayo, de 7,30 a 10,00 horas; de 13,30 a 16,00 horas y de 19,00 a 21,30 horas. Ya el 15 de mayo se prevé que la huelga se extienda toda la jornada.

SIN ACUERDO

Los trabajadores mantienen el calendario de movilizaciones después de que el encuentro de este pasado sábado y, antes, el del pasado miércoles en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) acabaran sin avenencia.

Desde el comité lamentan que transcurridos más de nueve años desde la puesta en marcha del servicio, la plantilla del metro de Granada continúa situada "entre las peor retribuidas del sector en Andalucía, con diferencias salariales que alcanzan en torno a los 10.000 euros anuales respecto a otras provincias".

A su juicio, esta brecha resulta "difícilmente justificable" a la luz de las características específicas del servicio en Granada, cuya red metropolitana presenta una "singular complejidad operativa".

Ello por carecer de tramos automatizados y desarrollarse íntegramente bajo el sistema de marcha a la vista, lo que obliga a gestionar más de 50 cruces en un recorrido aproximado de 16 kilómetros.

Estas condiciones exigen, según señalan, un elevado nivel de atención, responsabilidad y carga cognitiva por parte de los profesionales, pero pese a esta mayor exigencia "las horas anuales de trabajo se mantienen en parámetros equivalentes a los de otras redes como Málaga o Sevilla, lo que incrementa de forma significativa los niveles de fatiga y estrés laboral, con potencial impacto tanto en la salud de la plantilla como en los estándares de seguridad del servicio".

El comité de empresa pone igualmente de manifiesto la "insuficiencia" de medidas técnicas orientadas a minimizar el error humano, así como la falta de políticas eficaces de conciliación, en un sistema de turnos que "dificulta la compatibilidad entre la vida laboral y personal".