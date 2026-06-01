Los trabajadores del metro de Granada secundan desde este martes nueva tanda de paros parciales para reclamar mejoras

Archivo - Imagen del metro de Granada. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada inician este martes una nueva tanda de paros parciales coincidiendo con el Corpus para reclamar mejoras en el marco de las negociaciones del nuevo convenio colectivo. La Junta ha fijado en un 60 por ciento los servicios mínimos.

La plantilla rechazó el pasado viernes el preacuerdo al que habían llegado empresa y comité en su último encuentro y que supuso la desconvocatoria de los paros para el sábado, coincidiendo con la inauguración de la feria.

Así las cosas, los paros parciales comenzarán este martes 2 de junio y continuarán el 3 de junio, de 13 a 15,30 horas y de 21,30 a 23,59 horas; y el sábado 6 de junio, cuando la huelga será de 13,00 a 15,30 horas.

Desde el Metropolitano han informado a través de las redes sociales que con motivo de la huelga parcial de este martes, de 18,00 a 20,30 horas habrá una frecuencia de 10 minutos y recuerdan que se mantiene el servicio especial Corpus 24 horas hasta la madrugada del sábado 6 al domingo 7 de junio.

El pasado miércoles se alcanzó un preacuerdo relativo a condiciones económicas con subidas salariales del cinco por ciento en 2026, tres por ciento en 2027, 2,5 por ciento en 2028 y 12 por ciento en 2029.

En el preacuerdo se contemplaban medidas relacionadas con la salud laboral como el límite máximo de conducción de tres horas y media con una pausa en cabecera de como mínimo diez minutos de lunes a viernes, así como un tiempo máximo de conducción de siete horas, entre otros asuntos.

La empresa Avanza defiende que la oferta propuesta el pasado miércoles era "sumamente competitiva" e inciden en el hecho de que esta mejora no sólo era de incremento salarial, hasta un aumento del 24 por ciento en los próximos cuatro años, sino que además se incorporaban medidas sociales y organizativas planteadas por el propio comité de empresa.

Se trata de la tercera oferta de convenio desde el inicio de la negociación del convenio, el pasado 18 de marzo, y a juicio de la operadora "mejoraba sustancialmente las dos anteriores, después hacer un gran esfuerzo, como solicitaba la Junta de Andalucía".