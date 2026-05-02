Tres de cada diez juicios señalados en los tribunales andaluces se suspende

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, en imagen de archivo. - Arsenio Zurita - Archivo

GRANADA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El 31% de los juicios o vistas que se señalaron el año pasado en los tribunales andaluces se suspendieron, una incidencia que constituye un "obstáculo" para la buena marcha de la Justicia y que prolonga en exceso los tiempos de finalización de las causas abiertas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a reflejar esta "grave disfunción" en su memoria anual, puesto que, aunque en 2025 ha bajado ligeramente el porcentaje global de suspensiones, la cifra sigue siendo elevada.

De hecho, en la jurisdicción Social se suspendieron el año pasado más de la mitad de los juicios previstos; concretamente el 54% ellos. Así, de los 69.354 señalados solo llegaron a celebrarse 31.732, según se desprende de la memoria, consultada por Europa Press.

El presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, recuerda que estas suspensiones constituyen, "sin duda", una grave disfunción, ya que a la problemática que existe por el nivel de pendencia --asuntos sin resolver-- se suma que el hueco que estaba previsto para ese día no pueda cubrirse con otro juicio. Esto ralentiza la justicia y alarga los tiempos en los que se resuelven los casos abiertos.

A juicio de Lorenzo del Río esta situación también pone de manifiesto la necesidad de intensificar el control de los posibles defectos procesales e incidencias en los periodos previos al señalamiento a fin de que se puedan resolver antes de la fecha del juicio.

Los porcentajes de suspensiones oscilan entre el 54% de la citada jurisdicción Social y el 26% de las jurisdicciones Penal y Civil, que es donde menos se suspenden. En cifras, la jurisdicción Civil (incluida Familia) ha celebrado 53.637 juicios de los 69.812 señalados; la Penal ha materializado 32.070 juicios de 47.588 previstos.

Por su parte, la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo ha celebrado 10.723 juicios de 15.183 y la jurisdicción mixta --de Civil y Penal-- ha celebrado 38.211 juicios civiles de los 53.447 señalados y 21.189 juicios penales de los 27.207 que tenían que haberse producido.